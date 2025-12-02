DE
Pour une durée indéterminée
Une jeune star du Barça met sa carrière en pause

Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone, prend une pause pour raisons personnelles. Le défenseur uruguayen traverse une période difficile. Le club et le président Joan Laporta lui apportent leur soutien.
Publié: 14:46 heures
Ronald Araujo pourra compter sur sa famille, ses agents et ses coéquipiers pendant sa pause.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Ronald Araujo, l'un des capitaines du FC Barcelone, a demandé une pause pour des raisons personnelles, une requête que le club a acceptée. Le défenseur uruguayen traverse une période psychologiquement difficile et a choisi de se mettre en retrait pour se ressourcer. Selon «Mundo Deportivo», cette pause sera d’une durée «indéterminée».

En conférence de presse ce lundi, avant le match de Liga contre l'Atlético de Madrid, l'entraîneur Hansi Flick a confirmé l’absence de son joueur, évoquant des «raisons personnelles». Cette décision intervient après plusieurs semaines compliquées pour Ronald Araujo, notamment son expulsion lors du match de Ligue des champions face à Chelsea, une rencontre perdue 3-0 par le Barça à Stamford Bridge. Ses deux cartons jaunes reçus en première période avaient provoqué de nombreuses critiques et mis en lumière un manque de maîtrise dans son jeu.

«Il est notre capitaine»

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a tenu à défendre son capitaine face à ces reproches. «Je tiens à encourager et à défendre Araujo», a-t-il déclaré. «Il a été fortement critiqué et je trouve cela injuste. Il se donne à fond, il est notre capitaine, et il doit maintenant surmonter cette épreuve car c'est une personne très émotive, avec des sentiments profonds. Il traverse une période difficile, et je veux lui dire que nous sommes à ses côtés. Ici, on gagne et on perd tous ensemble, personne n’est seul responsable.»

Selon «Mundo Deportivo», Hansi Flick et Deco, le directeur sportif, ont également affiché leur soutien. Durant cette période de repos, Ronald Araujo pourra compter sur sa famille, ses agents et ses coéquipiers, qui se disent unis derrière lui. Âgé de 26 ans, le défenseur a disputé 15 matchs cette saison et inscrit deux buts, dont celui de la victoire contre Gérone en octobre dernier (2-1). Figure majeure de l’équipe, il espère profiter de cette pause pour retrouver son équilibre mental et revenir renforcer le Barça dans les prochaines semaines.

