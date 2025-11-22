Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante victoire (4-0) face à l'Athletic Bilbao. Ce succès lui permet de mettre la pression sur le Real Madrid.
Après deux ans et demi d'exil, le champion d'Espagne en titre a idéalement réussi son «retour à la maison» en corrigeant des Lions basques presque inoffensifs devant un peu plus de 45'000 spectateurs, encore loin des 105'000 places promises lorsque les immenses travaux de l'antre catalan seront réellement terminés.
Barcelone met la pression sur le Real
Le Barça, auteur d'une performance solide, s'est imposé grâce à des buts de l'inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, (4e, 1-0), un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (45e+3/90e) et un but du jeune Fermin Lopez (48e).
Les hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier succès sans encaisser de buts depuis le mois de septembre, rejoignent provisoirement le Real Madrid en tête du championnat avec 31 points. Les Merengues se déplacent chez le promu Elche dimanche soir (21h00).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
13
21
31
2
Real Madrid
12
16
31
3
Villarreal CF
1:1
13
14
27
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Getafe CF
12
-2
17
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
FC Séville
12
-1
16
10
Real Sociedad
13
-1
16
11
Celta Vigo
13
-2
16
12
CF Elche
12
-1
15
13
Deportivo Alaves
13
-1
15
14
Rayo Vallecano
12
-2
15
15
Majorque
1:1
13
-6
13
16
Valence CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
12
-13
8