Après deux ans et demi loin de son antre, le Barça a brillé pour son retour au Camp Nou, battant l'Athletic Bilbao 4-0. Le champion en titre égale temporairement le Real Madrid en tête du classement avant le match des Merengues.

Les travaux du Camp Nou ne sont pas encore terminés mais le jeu a pu reprendre dans l'enceinte catalane. Photo: Joan Monfort

ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante victoire (4-0) face à l'Athletic Bilbao. Ce succès lui permet de mettre la pression sur le Real Madrid.

Après deux ans et demi d'exil, le champion d'Espagne en titre a idéalement réussi son «retour à la maison» en corrigeant des Lions basques presque inoffensifs devant un peu plus de 45'000 spectateurs, encore loin des 105'000 places promises lorsque les immenses travaux de l'antre catalan seront réellement terminés.

Barcelone met la pression sur le Real

Le Barça, auteur d'une performance solide, s'est imposé grâce à des buts de l'inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, (4e, 1-0), un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (45e+3/90e) et un but du jeune Fermin Lopez (48e).

Les hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier succès sans encaisser de buts depuis le mois de septembre, rejoignent provisoirement le Real Madrid en tête du championnat avec 31 points. Les Merengues se déplacent chez le promu Elche dimanche soir (21h00).