La Liga
Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Après deux ans et demi loin de son antre, le Barça a brillé pour son retour au Camp Nou, battant l'Athletic Bilbao 4-0. Le champion en titre égale temporairement le Real Madrid en tête du classement avant le match des Merengues.
Publié: 20:13 heures
Écouter
Les travaux du Camp Nou ne sont pas encore terminés mais le jeu a pu reprendre dans l'enceinte catalane.
Photo: Joan Monfort
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante victoire (4-0) face à l'Athletic Bilbao. Ce succès lui permet de mettre la pression sur le Real Madrid.

Après deux ans et demi d'exil, le champion d'Espagne en titre a idéalement réussi son «retour à la maison» en corrigeant des Lions basques presque inoffensifs devant un peu plus de 45'000 spectateurs, encore loin des 105'000 places promises lorsque les immenses travaux de l'antre catalan seront réellement terminés.

Barcelone met la pression sur le Real

Le Barça, auteur d'une performance solide, s'est imposé grâce à des buts de l'inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, (4e, 1-0), un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (45e+3/90e) et un but du jeune Fermin Lopez (48e).

Les hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier succès sans encaisser de buts depuis le mois de septembre, rejoignent provisoirement le Real Madrid en tête du championnat avec 31 points. Les Merengues se déplacent chez le promu Elche dimanche soir (21h00).

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
13
21
31
2
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
3
Villarreal CF
Villarreal CF
1:1
13
14
27
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
FC Séville
FC Séville
12
-1
16
10
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
11
Celta Vigo
Celta Vigo
13
-2
16
12
CF Elche
CF Elche
12
-1
15
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
13
-1
15
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
15
Majorque
Majorque
1:1
13
-6
13
16
Valence CF
Valence CF
13
-9
13
17
CA Osasuna
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
