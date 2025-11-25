Chelsea mate Barcelone, Leverkusen crée la surprise

Dernière mise à jour: 25.11.2025 à il y a 58 minutes

Chelsea a nettement remporté le choc de la 5e journée de Champions League mardi contre Barcelone. Les Londoniens se sont imposés 3-0 face à des Catalans réduits à dix dès la 44e.

Chelsea a dominé Barcelone et l'a finalement emporté 3-0 ce mardi soir. Photo: Chelsea FC via Getty Images

Chelsea a frappé fort ce mardi soir face à un FC Barcelone qui avait, certes, quelques circonstances atténuantes. À commencer par l'infériorité numérique. Le capitaine Araujo a écopé d'un deuxième avertissement synonyme de retour prématuré aux vestiaires. À ce moment, les visiteurs étaient déjà menés suite à un autogoal de Koundé (27e). Mais Chelsea avait déjà une emprise certaine sur la partie. Le superbe but du joyau Estevao (55e) et la réussite de Delap (75e) ont assuré les trois points pour des Blues conquérants face à un timide Barça.

Le Newcastle de Fabian Schär (remplacé à la 60e) s'est tiré une balle dans le pied à Marseille. Menant après un but de Barnes (6e), les Magpies ont payé cher une sortie ratée de leur gardien Pope, qui a permis à Aubameyang d'égaliser dès la reprise (46e). Le vétéran gabonais a donné la victoire à l'OM dans la foulée (50e).

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund ont empoché les trois points attendus à domicile en battant Villarreal 4-0. Mais les Allemands ont dû patienter avant d'ouvrir le score par Guirassy (45e). Ce dernier a ensuite inscrit le 2-0 (54e) avant les réussites d'Adeyemi (58e) et Svensson (95e).

Surprise à Manchester

Une surprise s'est produite en Angleterre: Manchester City s'est incliné 2-0 sur sa pelouse contre un étonnant Bayer Leverkusen. Les visiteurs ont marqué par Grimaldo (23e) et Schick (54e). Pep Guardiola, qui avait laissé de nombreux titulaires - dont Haaland, Foden et Doku - sur le banc, a cette fois manqué son pari.

À l'Etihad Stadium, Leverkusen a frappé un grand coup ce mardi soir. Photo: imago/Action Plus

Sans Marc Giger resté sur le banc, l'Union Saint-Gilloise a réussi un coup en allant gagner 1-0 à Istanbul contre Galatasaray. Les Belges progressent ainsi à 6 points alors que les Turcs restent à 9.

Le duel des cancres entre Ajax Amsterdam et Benfica Lisbonne, deux anciens vainqueurs de la compétition, a tourné en faveur des visiteurs. Les hommes de José Mourinho ont gagné 2-0 pour débloquer enfin leur compteur. L'Ajax reste scotché à 0 point.

La soirée a souri aux clubs italiens. La Juventus s'est imposée in extremis 3-2 dans le froid de Bodo/Glimt grâce à David (91e). Pour sa part, Naples a fini par briser la résistance du FK Qarabag (2-0).