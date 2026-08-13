Après cinq saisons à Tottenham, Cristian Romero va rejoindre l’Atlético Madrid. Le capitaine argentin s’est engagé avec les «Colchoneros» pour un montant de 40 millions d’euros, bonus compris.

Nick Rohner

C’est désormais acté: Cristian Romero va quitter Tottenham Hotspur pour rejoindre l’Atlético Madrid. Fabrizio Romano a confirmé l’accord entre les deux clubs avec son traditionnel «Here we go». Le transfert porte sur un montant de 40 millions d’euros (37 millions de francs), bonus compris. Tottenham bénéficiera également de 15% sur une éventuelle future revente du défenseur argentin.

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Capitaine des Spurs, Cristian Romero figurait depuis longtemps sur la liste des joueurs convoités par l’Atlético. Il va ainsi retrouver en Espagne son compatriote Diego Simeone, qui souhaitait renforcer sa défense avec un joueur au profil particulièrement combatif. Pendant plusieurs semaines, l’Inter Milan semblait également bien placé pour s’attacher les services du champion du monde 2022. Mais les négociations avec le club italien n’ont finalement pas abouti. L’Atlético Madrid a alors accéléré et obtenu l’accord de Tottenham.

Cinq années mouvementées à Londres

Cristian Romero était arrivé à Tottenham en 2021, d’abord sous la forme d’un prêt en provenance de l’Atalanta, avant que son transfert ne devienne définitif. En cinq saisons, l’Argentin a connu plusieurs entraîneurs et des fortunes diverses, mais il s’est progressivement imposé comme un élément central de l’équipe. Depuis un an, Cristian Romero portait le brassard de capitaine. Il a notamment participé au plus grand succès de Tottenham de ces dernières années avec le sacre en Europa League en 2025.

La saison 2025/26 a toutefois été beaucoup plus compliquée pour le défenseur et son équipe. Tottenham a terminé à une décevante 17e place en Premier League, tandis que Cristian Romero a encore fait parler de lui pour son indiscipline avec plusieurs expulsions au cours de son passage en Angleterre.