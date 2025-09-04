DE
Offre d'Arabie saoudite
Robert Lewandowski a refusé 100 millions par saison

Attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski aurait pu répondre aux sirènes de l'Arabie saoudite cet été. Une somme démentielle lui aurait été proposé. Le Polonais a refusé.
Publié: 14:05 heures
Robert Lewandowski est encore un joueur du Barça.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Âgé de 37 ans, Robert Lewandowski est clairement plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Malgré un rôle désormais secondaire à Barcelone (deux apparitions en Liga), il reste un attaquant redoutable, comme il l'a prouvé depuis des années, en remportant une Ligue des champions et de nombreux trophées sur le plan national.

Une offre de l'Arabie Saoudite

Alors qu'il a retrouvé le chemin de sa sélection, le Polonais est au centre d'une folle rumeur. Selon le média espagnol «Sport», il aurait reçu une offre cet été de la part d'un club d'Arabie saoudite. Le montant? 100 millions d'euros par année.

Toujours d'après le média ibérique, cette somme aurait déjà été proposée l'été passé à Robert Lewandowski. Par deux fois, celui-ci a refusé, expliquant qu'il voulait encore décrocher des titres avec le FC Barcelone. Si son rôle risque d'être moins prépondérant cette année, il peut encore soulever quelques trophées avec les Blaugrana.

Par contre, l'agent du Polonais a demandé un report des négociations. Ainsi, l'Arabie saoudite reviendra peut-être à la charge lors des prochaines périodes de transferts. Avec une offre tout autant folle? Affaire à suivre.

