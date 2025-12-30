LaLiga est en tête du classement des footballeurs les plus chers: Lamine Yamal et Kylian Mbappé sont en tête avec une estimation de 200 millions d'euros chacun. Dans la comparaison des valeurs marchandes des clubs, le Real Madrid et Barcelone continuent de dominer.

Pascal Keusch

La LaLiga s'impose comme le championnat de référence en matière de valeur marchande. Lamine Yamal et Kylian Mbappé figurent actuellement parmi les footballeurs les plus précieux du monde, avec une valeur estimée à 200 millions d'euros chacun. Seul l'attaquant vedette de Manchester City, Erling Haaland, peut rivaliser avec ce duo. Juste derrière, Jude Bellingham , Vinicius Junior et Pedri complètent ce cercle très fermé, tous évoluant dans l'élite espagnole.

Selon la plateforme transfermarkt.ch, le joueur affichant la plus forte progression depuis le début de la saison est Arda Güler. Le milieu offensif turc du Real Madrid s'est imposé cette saison comme un élément régulier de l'effectif des Merengues. Il a déjà inscrit trois buts et délivré sept passes décisives.

À l'inverse, Raphinha, pourtant candidat au Ballon d'Or, a vu sa valeur marchande reculer lors de la première moitié de la saison. Une baisse qui intervient après un exercice précédent exceptionnel, conclu avec 35 buts et 22 passes décisives.

Le Real Madrid et le FC Barcelone écrasent la concurrence

Sans surprise, le Real Madrid et le FC Barcelone dominent largement le classement des clubs les plus précieux de LaLiga. Parmi les 21 joueurs à la plus forte valeur marchande présentés ci-dessous, 18 appartiennent à l'un des deux géants espagnols: huit au FC Barcelone et dix au Real Madrid.

Les deux rivaux historiques ont même vu leur valeur globale augmenter par rapport à 2020, contrairement à l'Atlético Madrid. Le club entraîné par Diego Simeone a perdu près de 30% de sa valeur marchande depuis cette saison de référence.

Des clubs historiques en difficulté

Le FC Séville figure parmi les grands perdants en matière de valeur marchande. Malgré ses sacres en Europa League en 2020 et 2023, le club andalou a lutté contre la relégation la saison dernière, à la surprise générale, et n'occupe actuellement que la 10e place du classement. Le FC Valence traverse une situation similaire: le club est actuellement 17e de LaLiga.

Gérone et Elche, les bonnes surprises

Parmi les grands gagnants, le FC Gérone se distingue nettement. Encore en deuxième division en 2020, le club catalan a connu une ascension remarquable depuis sa promotion en 2022. Lors de la saison 2023/24, il a créé la sensation en terminant à la troisième place de LaLiga, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions.

L'intégration au City Football Group en 2017, qui comprend notamment Manchester City, a joué un rôle clé dans ce développement, en facilitant notamment les mouvements de joueurs entre les clubs du groupe.

Autre progression notable: le FC Elche. Le club a accédé à la LaLiga à deux reprises au cours des six dernières années et occupe actuellement la 9e place du classement, confirmant sa stabilité retrouvée.