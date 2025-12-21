DE
Un record de 2013
Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Kylian Mbappé égale un record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts en 2025. L'attaquant français du Real Madrid a marqué sur penalty lors de la victoire 2-0 contre Séville. Le Real se rapproche à un point du Barça en Liga.
L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a égalé le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013. Il a inscrit son 59e but de l'année 2025 sur penalty samedi face à Séville (2-0).

Mbappé, qui fêtait ses 27 ans, a transformé un penalty provoqué par le Brésilien Rodrygo à la 86e pour atteindre le même total que le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène. Le 1-0 a été inscrit par Jude Bellingham en première mi-temps.

Séville a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du Brésilien Marcão, qui a reçu un carton jaune à la 68e. Djibril Sow a joué pour les Andalous, Ruben Vargas est toujours absent pour cause de blessure.

Le Real revient à un point du Barça qui joue dimanche pour le compte de cette 17e journée de Liga. Les Catalans se déplacent à Villareal, actuellement 3e.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
17
29
43
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
17
14
34
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
16
4
30
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
16
6
25
7
Celta Vigo
Celta Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
17
-7
23
9
FC Séville
FC Séville
17
-2
20
10
Getafe CF
Getafe CF
16
-5
20
11
CF Elche
CF Elche
16
-1
19
12
CA Osasuna
CA Osasuna
17
-3
18
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
Majorque
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
Valence CF
17
-10
16
18
FC Gérone
FC Gérone
16
-15
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
