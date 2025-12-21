Kylian Mbappé égale un record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts en 2025. L'attaquant français du Real Madrid a marqué sur penalty lors de la victoire 2-0 contre Séville. Le Real se rapproche à un point du Barça en Liga.

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

ATS Agence télégraphique suisse

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a égalé le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013. Il a inscrit son 59e but de l'année 2025 sur penalty samedi face à Séville (2-0).

Mbappé, qui fêtait ses 27 ans, a transformé un penalty provoqué par le Brésilien Rodrygo à la 86e pour atteindre le même total que le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène. Le 1-0 a été inscrit par Jude Bellingham en première mi-temps.

Séville a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du Brésilien Marcão, qui a reçu un carton jaune à la 68e. Djibril Sow a joué pour les Andalous, Ruben Vargas est toujours absent pour cause de blessure.

Le Real revient à un point du Barça qui joue dimanche pour le compte de cette 17e journée de Liga. Les Catalans se déplacent à Villareal, actuellement 3e.