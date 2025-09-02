DE
FR

Dernier jour du Mercato
Le départ de ce joueur barcelonais est passé inaperçu

Le FC Barcelone prête Hector Fort, défenseur de 19 ans, à Elche jusqu'à la fin de la saison. Ce transfert surprise intervient le dernier jour du mercato estival, alors que le jeune joueur n'avait pas encore joué sous la direction de Hansi Flick.
Publié: 12:06 heures
Partager
Écouter
Ce départ s’inscrit dans la stratégie du club, contraint par le fair-play financier et ses difficultés économiques.
Photo: Getty Images

Le dernier jour du mercato estival, le FC Barcelone a surpris peu de monde… en se séparant d’un joueur. Hector Fort, défenseur droit de 19 ans, a été prêté à Elche jusqu’à la fin de la saison, alors qu’il n’avait encore disputé aucune minute sous la direction de Hansi Flick.

Initialement, Hector Fort devait rejoindre Majorque, mais le transfert dépendait du départ de Pablo Maffeo, finalement resté dans son club. Face à cette impasse, Barcelone a choisi Elche, où il retrouvera Iñaki Peña, également prêté par le club catalan. Selon le communiqué publié sur X, «l’accord de prêt d’Hector Fort à Elche est valable jusqu’au 30 juin 2026».

Un début de saison en demi-teinte

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du club, contraint par le fair-play financier et ses difficultés économiques, malgré les arrivées de Marcus Rashford et Joan García.

A lire aussi
Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse
L'Uruguayen récidive
Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse
Accroché par le Rayo Vallecano, le Barça laisse filer le Real
Premier coup d'arrêt
Accroché par le Rayo Vallecano, le Barça laisse filer le Real

En ce début de saison, Barcelone a remporté deux victoires contre Majorque (3-0) et Levante (3-2), et concédé un nul face au Rayo Vallecano (1-1). Après la trêve internationale, les Catalans affronteront Valence le 14 septembre à 21h00.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelone
FC Barcelone
3
4
7
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
3
2
7
6
Getafe CF
Getafe CF
3
0
6
7
CF Elche
CF Elche
3
2
5
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
4
0
5
9
Valence CF
Valence CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
3
0
4
12
FC Séville
FC Séville
3
0
3
13
CA Osasuna
CA Osasuna
3
-1
3
14
Celta Vigo
Celta Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atlético Madrid
Atlético Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
Real Sociedad
3
-1
2
18
Majorque
Majorque
3
-4
1
19
Levante UD
Levante UD
3
-4
0
20
FC Gérone
FC Gérone
3
-9
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus