Le FC Barcelone prête Hector Fort, défenseur de 19 ans, à Elche jusqu'à la fin de la saison. Ce transfert surprise intervient le dernier jour du mercato estival, alors que le jeune joueur n'avait pas encore joué sous la direction de Hansi Flick.

Le départ de ce joueur barcelonais est passé inaperçu

Ce départ s’inscrit dans la stratégie du club, contraint par le fair-play financier et ses difficultés économiques. Photo: Getty Images

Le dernier jour du mercato estival, le FC Barcelone a surpris peu de monde… en se séparant d’un joueur. Hector Fort, défenseur droit de 19 ans, a été prêté à Elche jusqu’à la fin de la saison, alors qu’il n’avait encore disputé aucune minute sous la direction de Hansi Flick.

Initialement, Hector Fort devait rejoindre Majorque, mais le transfert dépendait du départ de Pablo Maffeo, finalement resté dans son club. Face à cette impasse, Barcelone a choisi Elche, où il retrouvera Iñaki Peña, également prêté par le club catalan. Selon le communiqué publié sur X, «l’accord de prêt d’Hector Fort à Elche est valable jusqu’au 30 juin 2026».

Un début de saison en demi-teinte

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du club, contraint par le fair-play financier et ses difficultés économiques, malgré les arrivées de Marcus Rashford et Joan García.

En ce début de saison, Barcelone a remporté deux victoires contre Majorque (3-0) et Levante (3-2), et concédé un nul face au Rayo Vallecano (1-1). Après la trêve internationale, les Catalans affronteront Valence le 14 septembre à 21h00.