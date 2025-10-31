Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation du Camp Nou, le Barça va faire son retour dans son stade le 7 novembre pour un entraînement ouvert au public. Le club catalan l'a annoncé vendredi.
Cette initiative servira «de test opérationnel» au champion d'Espagne en titre en vue d'une réouverture partielle, déjà repoussée à plusieurs reprises, d'ici la fin de l'année 2025.
Entrées payantes!
Le prix d'entrée a été fixé à 5 euros pour les abonnés et 10 euros pour le grand public, et tous les bénéfices seront reversés au projet associatif «Pulseras Blaugranas», pour la santé mentale des enfants et des adolescents hospitalisés, explique le club.
Quelque 23'000 spectateurs sont attendus, conformément au permis accordé par la mairie de Barcelone fixant une jauge à 27'000 spectateurs, ce qui a poussé le club à continuer à jouer au stade olympique de Montjuic en attendant de pouvoir revenir au Camp Nou devant 45'000 personnes.
Le retard accumulé dans les travaux représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone, qui a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son enceinte, qui pourra accueillir 105'000 spectateurs, un record en Europe.
