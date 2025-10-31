DE
FR

Pour un entraînement public
Le Barça de retour au Camp Nou le 7 novembre

Le Barça organise un entraînement ouvert au Camp Nou le 7 novembre, marquant son retour au stade. Cette initiative teste la réouverture partielle, avec 23'000 spectateurs attendus, avant le retour complet prévu fin 2025.
Publié: 16:10 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Partager
Écouter
Le retard accumulé dans les travaux représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone.
Photo: AFP

Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation du Camp Nou, le Barça va faire son retour dans son stade le 7 novembre pour un entraînement ouvert au public. Le club catalan l'a annoncé vendredi.

Cette initiative servira «de test opérationnel» au champion d'Espagne en titre en vue d'une réouverture partielle, déjà repoussée à plusieurs reprises, d'ici la fin de l'année 2025.

Entrées payantes!

Le prix d'entrée a été fixé à 5 euros pour les abonnés et 10 euros pour le grand public, et tous les bénéfices seront reversés au projet associatif «Pulseras Blaugranas», pour la santé mentale des enfants et des adolescents hospitalisés, explique le club.

A lire aussi
Des stars du Real Madrid mécontentes de Xabi Alonso
«Distant et inaccessible»
Des stars du Real Madrid mécontentes de Xabi Alonso
Lamine Yamal interdit de sortie par le FC Barcelone
Après le revers contre le Real
Lamine Yamal interdit de sortie par le FC Barcelone

Quelque 23'000 spectateurs sont attendus, conformément au permis accordé par la mairie de Barcelone fixant une jauge à 27'000 spectateurs, ce qui a poussé le club à continuer à jouer au stade olympique de Montjuic en attendant de pouvoir revenir au Camp Nou devant 45'000 personnes.

Le retard accumulé dans les travaux représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone, qui a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son enceinte, qui pourra accueillir 105'000 spectateurs, un record en Europe.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
10
12
27
2
FC Barcelone
FC Barcelone
10
13
22
3
Villarreal CF
Villarreal CF
10
8
20
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
10
8
19
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
10
3
18
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
10
3
16
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
2
14
8
CF Elche
CF Elche
10
1
14
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
-1
14
10
Getafe CF
Getafe CF
10
-2
14
11
FC Séville
FC Séville
10
1
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
0
12
13
Celta Vigo
Celta Vigo
10
-2
10
14
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-3
10
15
Levante UD
Levante UD
10
-4
9
16
Majorque
Majorque
10
-4
9
17
Real Sociedad
Real Sociedad
10
-4
9
18
Valence CF
Valence CF
10
-6
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
FC Gérone
10
-13
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus