Le Real Madrid a vécu un mois de novembre compliqué: trois nuls en quatre matches de Liga et la première place perdue au profit du Barça. Le 1-1 contre Gérone a mis en outre en lumière la dépendance croissante du club envers Kylian Mbappé.

Le «mois de novembre de merde» a, cette fois, frappé le Real

Cédric Heeb

«Barça a refilé le mois de merde à Madrid.» C’est ainsi que le quotidien «Mundo Deportivo» titre son édition de lundi matin. La formule renvoie ironiquement à une déclaration d’Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, qui avait avoué l’an passé être soulagé de voir novembre s’achever après une série de résultats décevants. Cette fois, c’est l’éternel rival, le Real Madrid, qui traverse une période sombre.

En novembre, les Madrilènes n’ont remporté que deux de leurs six rencontres, concédant trois matches nuls — tous en Liga. Dimanche soir, le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un 1-1 sur la pelouse de Gérone. Résultat: le Barça récupère la première place du championnat. Un renversement saisissant lorsque l’on se souvient qu’après la victoire lors du Clásico fin octobre (2-1), l’avance madrilène sur les Catalans était de cinq points. Désormais, le Real, qui se déplace sur la pelouse de d'Athletic Bilbao ce mercredi (19h), accuse quatre longueurs de retard.

Mbappé sur tous les fronts

«Le Real se ridiculise en voyage», écrit «Marca» après ce troisième nul consécutif à l’extérieur. Menés à la pause, les Merengues ne repartent qu’avec un point grâce au penalty transformé par Kylian Mbappé. La dépendance au Français devient frappante. Si l’on supprime l’ensemble de ses buts cette saison, le Real compterait neuf points de moins en Liga, et aurait perdu en Ligue des champions face à Marseille (2-1, deux buts) puis récemment contre l’Olympiakos (4-3, quatre buts). L’attaquant en est déjà à 23 réalisations, loin devant Vinicius Junior, deuxième meilleure gâchette du club (cinq réalisations).

Le penalty qui fait débat

Sur Instagram, l’international français s’est exprimé après la rencontre dominicales: «Absolument pas le résultat que nous voulions. Mais la saison est encore longue». Avant d’ajouter: «Nous devons changer la dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe».

L’action la plus contestée du match intervient à la 80e minute lorsque Rodrygo (24 ans) s’écroule dans la surface. L’arbitre ne siffle pas, alors que l’assistance vidéo reste silencieuse. Incompréhension totale côté madrilène. Le Brésilien affirme après le match qu’il s’agit «bien sûr» d’un penalty, opinion partagée par Mbappé et par le gardien Thibaut Courtois. Jude Bellingham renchérit: «Évidemment que c’est penalty».

En déplacement à San Mamés ce mercredi soir, la troupe de Xabi Alonso aura l'occasion, face au huitième du classement, d'entamer le dernier mois de l'année du bon pied.