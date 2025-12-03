«Barça a refilé le mois de merde à Madrid.» C’est ainsi que le quotidien «Mundo Deportivo» titre son édition de lundi matin. La formule renvoie ironiquement à une déclaration d’Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, qui avait avoué l’an passé être soulagé de voir novembre s’achever après une série de résultats décevants. Cette fois, c’est l’éternel rival, le Real Madrid, qui traverse une période sombre.
En novembre, les Madrilènes n’ont remporté que deux de leurs six rencontres, concédant trois matches nuls — tous en Liga. Dimanche soir, le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un 1-1 sur la pelouse de Gérone. Résultat: le Barça récupère la première place du championnat. Un renversement saisissant lorsque l’on se souvient qu’après la victoire lors du Clásico fin octobre (2-1), l’avance madrilène sur les Catalans était de cinq points. Désormais, le Real, qui se déplace sur la pelouse de d'Athletic Bilbao ce mercredi (19h), accuse quatre longueurs de retard.
Mbappé sur tous les fronts
«Le Real se ridiculise en voyage», écrit «Marca» après ce troisième nul consécutif à l’extérieur. Menés à la pause, les Merengues ne repartent qu’avec un point grâce au penalty transformé par Kylian Mbappé. La dépendance au Français devient frappante. Si l’on supprime l’ensemble de ses buts cette saison, le Real compterait neuf points de moins en Liga, et aurait perdu en Ligue des champions face à Marseille (2-1, deux buts) puis récemment contre l’Olympiakos (4-3, quatre buts). L’attaquant en est déjà à 23 réalisations, loin devant Vinicius Junior, deuxième meilleure gâchette du club (cinq réalisations).
Le penalty qui fait débat
Sur Instagram, l’international français s’est exprimé après la rencontre dominicales: «Absolument pas le résultat que nous voulions. Mais la saison est encore longue». Avant d’ajouter: «Nous devons changer la dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu’équipe».
L’action la plus contestée du match intervient à la 80e minute lorsque Rodrygo (24 ans) s’écroule dans la surface. L’arbitre ne siffle pas, alors que l’assistance vidéo reste silencieuse. Incompréhension totale côté madrilène. Le Brésilien affirme après le match qu’il s’agit «bien sûr» d’un penalty, opinion partagée par Mbappé et par le gardien Thibaut Courtois. Jude Bellingham renchérit: «Évidemment que c’est penalty».
En déplacement à San Mamés ce mercredi soir, la troupe de Xabi Alonso aura l'occasion, face au huitième du classement, d'entamer le dernier mois de l'année du bon pied.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
15
25
37
2
Real Madrid
14
16
33
3
Villarreal CF
14
16
32
4
Atlético Madrid
15
14
31
5
Real Betis Balompié
14
8
24
6
Espanyol Barcelone
14
2
24
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
14
-2
16
11
CF Elche
14
-2
16
12
Celta Vigo
14
-3
16
13
FC Séville
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Valence CF
14
-9
14
16
Majorque
14
-7
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
14
-13
12
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9