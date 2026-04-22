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Sous les sifflets du Bernabéu
Kylian Mbappé et Vinicius Junior sauvent le Real Madrid

Grâce à deux frappes de ses attaquants vedettes, le club madrilène s'est imposé contre Alavés mardi soir (2-1). Le Real revient ainsi à six longueurs du FC Barcelone qui affronte le Celta Vigo mercredi.
Publié: il y a 8 minutes
Kylian Mbappé s'est rapproché d'un deuxième titre de «Pichichi».
Photo: Europa Press via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Contraint au sans-faute pour espérer rattraper son retard sur le FC Barcelone, le Real Madrid s'est relancé sous les sifflets de son public en Liga mardi face au mal classé Alavés (2-1) grâce à deux éclairs de Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

Une semaine après son élimination en quarts de finale de la Champions League contre le Bayern Munich, le géant espagnol (2e, 73 points) n'a pas brillé mais il a préservé un mince espoir d'éviter une saison blanche en revenant provisoirement à six longueurs du Barça (1er, 79 points), qui reçoit le Celta Vigo (6e, 44 points) mercredi au Camp Nou.

Bousculé sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu par le petit club basque, en lutte pour le maintien (17e, 33 points), le Real a fait la différence sur deux frappes lointaines de Mbappé (30e, 1-0) et Vinicius Junior (50e, 2-0), l'une déviée et l'autre parfaitement enroulée, pour renouer avec le succès après quatre rencontres de suite sans victoire.

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Le 24e but de Mbappé

L'attaquant espagnol Toni Martinez, joueur le plus dangereux d'Alavés qui avait précédemment touché le poteau, a réduit l'écart dans le temps additionnel (90e+3, 2-1), poussant les supporters merengues à siffler leur propre équipe après une fin de match chaotique.

Les deux éclairs de Mbappé et Vinicius avaient pourtant permis de masquer une première fois ces mêmes sifflets de l'exigeant public madrilène, jusqu'à l'entrée en jeu en deuxième période du milieu français Eduardo Camavinga, pris en grippe après son carton rouge lors du match retour face au Bayern (défaite 4-3).

Au niveau individuel, Mbappé, auteur de son 24e but de la saison en championnat, le premier depuis plus de deux mois, s'est rapproché d'un deuxième titre de «Pichichi», le meilleur buteur de Liga, ce qui ne suffira sûrement pas à sauver la saison du Real, condamné à espérer une dégringolade miraculeuse du Barça dans la défense de son titre.

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Le Betis s'accroche

Plus tôt dans la soirée, l'Athletic Bilbao (9e, 41 points) s'est rapproché des places européennes en remportant le derby basque (1-0) face à Osasuna (10e, 39 points), malgré l'exclusion en fin de match du milieu de terrain Mikel Jauregizar.

En bas de tableau, Majorque (14e, 35 points) et Valence (13e, 36 points) se sont neutralisés (1-1) et restent en grand danger, avec seulement trois et quatre longueurs d'avance sur le premier relégable Elche (18e), qui accueille mercredi l'Atlético Madrid (4e).

Vainqueur à l'arrachée (3-2) à Gérone (11e, 38 points), le Betis Séville (5e, 49 points) s'est accroché à sa cinquième place, potentiellement qualificative pour la Ligue des champions en fin de saison.

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LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
31
54
79
2
Real Madrid
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal CF
Villarreal CF
31
20
61
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
32
8
49
6
Celta Vigo
Celta Vigo
31
4
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
31
-5
41
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
CA Osasuna
32
-2
39
11
FC Gérone
FC Gérone
32
-13
38
12
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
31
-11
38
13
Valence CF
Valence CF
32
-12
36
14
Majorque
Majorque
32
-9
35
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
31
-9
35
16
FC Séville
FC Séville
31
-12
34
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
32
-12
33
18
CF Elche
CF Elche
31
-8
32
19
Levante UD
Levante UD
31
-15
29
20
Real Oviedo
Real Oviedo
31
-24
27
Ligue des Champions
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Qualification pour la Ligue Conférence
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