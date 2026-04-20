Le Bayern est champion, qu'en est-il dans les autres ligues?

Les championnats européens entrent dans leur sprint final. Sacré ce week-end, un leader a déjà plié l’affaire, tandis qu’ailleurs le suspense reste entier dans la course au titre.

Ramona Bieri

Bundesliga

Le FC Bayern Munich a dominé le VfB Stuttgart 4-2 et s’est offert un 35e titre de champion d’Allemagne. À quatre journées de la fin, les Bavarois possèdent 15 points d’avance sur leur premier poursuivant, le Borussia Dortmund, et ne peuvent plus être rejoints.

Super League

Le FC Thoune est tout proche d’un exploit retentissant. Le promu a battu samedi le champion en titre, le FC Bâle, 3-1 et tient désormais fermement le trophée. Les Bernois comptent 14 points d’avance sur leur premier poursuivant, le FC St. Gallen, alors qu’il reste encore 15 unités à distribuer. Une victoire samedi prochain face au FC Lugano (20h30) suffirait donc à valider la sensation. En cas de défaite ou de match nul, Thoune pourrait être sacré dimanche devant sa télévision, si Saint-Gall ne s’impose pas contre Young Boys (16h30).

Serie A

En Italie, l'Inter Milan fonce vers le 21e titre de son histoire. À cinq journées de la fin, l’équipe du duo suisse Yann Sommer et Manuel Akanji possède douze points d’avance sur son voisin, l'AC Milan. Le verdict pourrait tomber samedi prochain, à condition que l’Inter prenne des points contre Torino FC (18h) et que Milan s’incline face à Juventus Turin (20h45).

Premier League

La course au titre en Angleterre prend des allures de thriller. Leader avant cette journée, Arsenal s’est incliné dimanche 2-1 face à son premier poursuivant, Manchester City. Les Skyblues reviennent ainsi à trois longueurs des Gunners avec, en prime, un match en moins. Un changement de leader pourrait déjà intervenir mercredi. En cas de victoire contre Burnley (21h), City reviendrait à hauteur d’Arsenal puis passerait devant grâce à une meilleure différence de buts. Avec un succès 1-0, celle-ci serait identique, mais Manchester City compterait davantage de buts marqués. Arsenal ne disputera son match de la 34e journée que trois jours plus tard contre Newcastle United (18h30). Une certitude demeure: les deux équipes n’ont plus droit à l’erreur.

La Liga

En Espagne, FC Barcelona garde la défense de son titre en main. À sept journées de la fin, son avance sur le Real Madrid est de neuf unités. Les Catalans restent sur sept victoires consécutives en championnat, alors que les Madrilènes ont laissé filer de précieux points ces dernières semaines. Rien n’est toutefois joué, puisqu’il reste encore suffisamment de points en jeu pour relancer la course. Le Real dépendra aussi de faux pas barcelonais. La décision finale tombera-t-elle lors du Clasico? Le 10 mai (21h), les deux géants se retrouveront au Camp Nou lors de l’avant-dernière journée.

Ligue 1

En France, la lutte reste particulièrement serrée. Paris Saint-Germain ne possède qu’un point d’avance sur le RC Lens. Le leader compte encore six rencontres à disputer, contre cinq pour son rival. La situation s’équilibrera mercredi, lorsque le PSG recevra l’avant-dernier, le FC Nantes, dans un match en retard (19h). En cas de succès, l’avance grimperait à quatre points. Le moindre faux pas pourrait désormais peser lourd. Si Lens parvenait à dépasser les Parisiens, qu'il affrontera le 13 mai, le club artésien décrocherait son deuxième titre après 1998.