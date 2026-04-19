La Real Sociedad a remporté samedi à Séville sa quatrième Coupe du Roi, s'imposant aux tirs au but contre l'Atlético Madrid (2-2, 4-3). Ander Barrenetxea a marqué après seulement 14 secondes, un record historique.

La Real Sociedad sacré aux tirs au but contre l'Atlético Madrid

La Real Sociedad sacré aux tirs au but contre l'Atlético Madrid

ATS Agence télégraphique suisse

La Real Sociedad a remporté la Coupe du Roi en s'imposant aux tirs au but (2-2, 4-3) en finale contre l'Atlético Madrid, samedi à Séville. C'est la quatrième de son histoire, six ans après son dernier titre.

Ander Barrenetxea a inscrit le but le plus rapide de l'histoire d'une finale de Coupe du Roi après 14 secondes de jeu sur un centre de Gonçalo Guedes, avant que Mikel Oyarzabal ne transforme un pénalty pour une faute de Joan Musso sur Guedes (45+1).

L'Atlético Madrid a égalisé par deux fois grâce à une frappe croisée à l'entrée de la surface d'Ademola Lookman (19e) puis par Julian Alvarez (83e). Unai Marrero a repoussé les tirs au but d'Alexander Sorloth et Julian Alvarez.