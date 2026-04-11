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Le Real neuf points derrière
Le Barça se rapproche de son 29e titre de champion d'Espagne

Neuf points d'avance! Le FC Barcelone a profité du faux-pas du Real Madrid en battant largement l'Espanyol dans le derby catalan (4-1). Le 29e titre de champion se rapproche pour le Barça.
Publié: 11.04.2026 à il y a 56 minutes
Le Barça y est presque!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une invincibilité qui se poursuit et un titre qui lui tend les bras: large vainqueur du derby contre l'Espanyol (4-1) samedi, le Barça a profité du nul du Real Madrid la veille pour se rapprocher d'un 29e titre en Liga.

A trois jours de sa mission «remontada» en quart de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, le champion d'Espagne en titre a fait un pas de géant vers la conservation de sa couronne grâce à un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (9e, 25e) et à deux autres buts inscrits en fin de match par le prodige catalan Lamine Yamal, auparavant double passeur décisif (87e), et l'Anglais Marcus Rashford (89e).

Cette 16e victoire en 16 matchs à domicile en championnat cette saison permet au Barça (1er, 79 points) d'accroître son avance en tête de la Liga, avec neuf longueurs de plus que le Real (2e, 70 points), qui a probablement dit adieu au titre vendredi en concédant le nul (1-1) face à Gérone.

Le milieu offensif de l'Espanyol Pol Lozano avait réduit l'écart en deuxième mi-temps d'une frappe tendue de l'entrée de la surface (56e).

A sept journées de la fin du championnat, et avec un Clasico à jouer au Camp Nou début mai, les hommes d'Hansi Flick sont encore en position d'atteindre la barre symbolique des 100 points, même si aucun faux-pas ne leur sera permis.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
31
54
79
2
Real Madrid
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
Villarreal CF
30
19
58
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
30
7
45
6
Celta Vigo
Celta Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
FC Gérone
FC Gérone
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
14
Valence CF
Valence CF
31
-12
35
15
FC Séville
FC Séville
31
-12
34
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
31
-11
33
17
CF Elche
CF Elche
31
-8
32
18
Majorque
Majorque
30
-12
31
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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