Kylian Mbappé dément les rumeurs de tension avec Vinicius Junior au Real Madrid. L'attaquant français affirme avoir une «très bonne relation» avec son coéquipier brésilien.

Depuis le début de la saison, les deux joueurs évoluent main dans la main. Photo: IMAGO/PsnewZ

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, deux des plus grandes stars du Real Madrid, ont été au cœur de nombreuses spéculations sur d’éventuelles tensions entre eux. Ces rumeurs prenaient racine dans leur rivalité supposée pour le poste d’ailier gauche. Mais l’attaquant français a récemment tenu à clarifier la situation.

«Une très bonne relation avec Vinicius»

Dans une déclaration relayée par Onet, Kylian Mbappé a assuré que ses rapports avec son coéquipier brésilien se sont nettement améliorés. «J’ai une très bonne relation avec Vinicius Junior, bien meilleure que la saison dernière, car nous nous connaissons mieux maintenant. C’est un joueur exceptionnel et une personne formidable. Notre objectif est le même: aider le Real Madrid à remporter des titres», a-t-il déclaré.

Un duo au service du collectif

Sur le terrain, les deux attaquants brillent et contribuent largement au succès du Real Madrid. Le club madrilène domine actuellement la Liga avec 21 points après huit journées, devant le FC Barcelone (19 points).

Kylian Mbappé, en pleine forme, occupe la tête du classement des buteurs avec neuf réalisations et deux passes décisives. Vinicius Junior suit de près, troisième du classement avec cinq buts et quatre passes décisives. Entre les deux, Juan Alvarez de l’Atlético Madrid totalise six buts et une passe décisive.