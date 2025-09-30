Cinq buts en deux matchs de Ligue des champions déjà pour l'attaquant vedette Kylian Mbappé, clinique en ce début de saison. L'attaquant français est en verve et c'est toute son équipe qui s'en réjouit: le Real Madrid s'est imposé sans encombre face au Kaïrat Almaty (5-0).
Kylian Mabbpé a tout d'abord ouvert la marque sur penalty, avant de doubler la mise sur un service de son coéquipier... Thibaut Courtois. Le gardien belge s'est fait l'auteur d'un long dégagement brossé qu'aucun défenseur n'a su intercepter. Le troisième but est le fruit d'une belle combinaison avec Rodrygo et Arda Güler.
En fin de partie, c'est un autre international français, Eduardo Camavinga, qui a donné un peu plus d'ampleur au score, avant que Brahim Díaz n'enfonce définitivement le clou.
Dans le second duel de ce début de soirée, l'Atalanta a fait la différence en toute fin de partie (2-1) face au Club Bruges, grâce à un but de Mario Pašalić.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
2
6
6
2
Bayern Munich
0:0
2
2
4
3
Inter Milan
0:0
2
2
4
4
Liverpool FC
0:0
2
1
4
5
Tottenham Hotspur FC
0:0
2
1
4
6
Paris Saint-Germain
1
4
3
7
Eintracht Francfort
0:1
2
3
3
8
Sporting CP
1
3
3
9
FC Bruges
2
2
3
10
Union Saint-Gilloise
1
2
3
11
Arsenal FC
1
2
3
12
Manchester City FC
1
2
3
13
Qarabag FK
1
1
3
14
FC Barcelone
1
1
3
15
Atlético Madrid
1:0
2
0
3
16
Atalanta Bergame
2
-3
3
17
Bodo/Glimt
0:0
2
0
2
18
Slavia Prague
0:0
2
0
2
19
Paphos FC
0:0
2
0
2
20
Borussia Dortmund
1
0
1
21
Juventus Turin
1
0
1
22
Bayer Leverkusen
1
0
1
23
FC Copenhague
1
0
1
24
Olympiakos
1
0
1
25
Benfica Lisbonne
0:0
2
-1
1
26
Olympique Marseille
0:0
2
-1
1
27
Chelsea FC
0:0
2
-2
1
28
Ajax Amsterdam
0:0
2
-2
1
29
Galatasaray SK
0:0
2
-4
1
30
Newcastle United FC
1
-1
0
31
Villarreal CF
1
-1
0
32
PSV Eindhoven
1
-2
0
33
Athletic Bilbao
1
-2
0
33
SSC Naples
1
-2
0
35
AS Monaco
1
-3
0
36
Kairat Almaty
2
-8
0