Le Real Madrid n'a pas tremblé lors de son long déplacement au Kazakhstan, glanant un deuxième succès en deux matchs en Ligue des champions. Fait rare: le portier belge Thibaut Courtois s'est fait l'auteur d'un assist!

Kylian Mbappé a inscrit un doublé mardi soir. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Cinq buts en deux matchs de Ligue des champions déjà pour l'attaquant vedette Kylian Mbappé, clinique en ce début de saison. L'attaquant français est en verve et c'est toute son équipe qui s'en réjouit: le Real Madrid s'est imposé sans encombre face au Kaïrat Almaty (5-0).

Kylian Mabbpé a tout d'abord ouvert la marque sur penalty, avant de doubler la mise sur un service de son coéquipier... Thibaut Courtois. Le gardien belge s'est fait l'auteur d'un long dégagement brossé qu'aucun défenseur n'a su intercepter. Le troisième but est le fruit d'une belle combinaison avec Rodrygo et Arda Güler.

En fin de partie, c'est un autre international français, Eduardo Camavinga, qui a donné un peu plus d'ampleur au score, avant que Brahim Díaz n'enfonce définitivement le clou.

Dans le second duel de ce début de soirée, l'Atalanta a fait la différence en toute fin de partie (2-1) face au Club Bruges, grâce à un but de Mario Pašalić.

