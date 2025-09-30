DE
FR

Triplé de Mbappé
Le Real Madrid souverain

Le Real Madrid n'a pas tremblé lors de son long déplacement au Kazakhstan, glanant un deuxième succès en deux matchs en Ligue des champions. Fait rare: le portier belge Thibaut Courtois s'est fait l'auteur d'un assist!
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Partager
Écouter
Kylian Mbappé a inscrit un doublé mardi soir.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Cinq buts en deux matchs de Ligue des champions déjà pour l'attaquant vedette Kylian Mbappé, clinique en ce début de saison. L'attaquant français est en verve et c'est toute son équipe qui s'en réjouit: le Real Madrid s'est imposé sans encombre face au Kaïrat Almaty (5-0). 

Kylian Mabbpé a tout d'abord ouvert la marque sur penalty, avant de doubler la mise sur un service de son coéquipier... Thibaut Courtois. Le gardien belge s'est fait l'auteur d'un long dégagement brossé qu'aucun défenseur n'a su intercepter. Le troisième but est le fruit d'une belle combinaison avec Rodrygo et Arda Güler.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

En fin de partie, c'est un autre international français, Eduardo Camavinga, qui a donné un peu plus d'ampleur au score, avant que Brahim Díaz n'enfonce définitivement le clou. 

Dans le second duel de ce début de soirée, l'Atalanta a fait la différence en toute fin de partie (2-1) face au Club Bruges, grâce à un but de Mario Pašalić. 

À lire aussi sur la Ligue des champions
Nuit agitée pour Liverpool, la faute aux fans de Galatasaray
Champions League
Feu d'artifice à l'hôtel
Nuit agitée pour Liverpool, la faute aux fans de Galatasaray


Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
2
Bayern Munich
Bayern Munich
0:0
2
2
4
3
Inter Milan
Inter Milan
0:0
2
2
4
4
Liverpool FC
Liverpool FC
0:0
2
1
4
5
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
0:0
2
1
4
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0:1
2
3
3
8
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
9
FC Bruges
FC Bruges
2
2
3
10
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
11
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
12
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
13
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
14
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
15
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:0
2
0
3
16
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
2
-3
3
17
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
0:0
2
0
2
18
Slavia Prague
Slavia Prague
0:0
2
0
2
19
Paphos FC
Paphos FC
0:0
2
0
2
20
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
21
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
22
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
23
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
24
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
25
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
0:0
2
-1
1
26
Olympique Marseille
Olympique Marseille
0:0
2
-1
1
27
Chelsea FC
Chelsea FC
0:0
2
-2
1
28
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0:0
2
-2
1
29
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0:0
2
-4
1
30
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
31
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
32
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
33
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
33
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
35
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
2
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus