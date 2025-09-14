Forfait contre Valence et potentiellement face à Newcastle en Ligue des champions, Lamine Yamal cristallise la colère d’Hansi Flick. L'Allemand s'est montré furieux de la gestion du joyau barcelonais par le staff espagnol durant la trêve internationale.

Hansi Flick en colère face à la gestion de la sélection espagnole

Face à Valence ce dimanche, et potentiellement contre Newcastle en Ligue des champions jeudi, Hansi Flick ne pourra pas compter sur Lamine Yamal. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

C’est une mauvaise nouvelle pour les Blaugranas: Lamine Yamal ne sera pas de la partie ce dimanche face à Valence, lors de la quatrième journée de La Liga. Le jeune international espagnol, diminué physiquement depuis son retour de sélection, n’a pas pris part à l’entraînement collectif. Hansi Flick l’a confirmé en conférence de presse ce samedi, le visage fermé.

Mais l’Allemand n’en est pas resté là. Visiblement irrité, il a pointé du doigt la responsabilité du staff de la Roja. «Lamine est arrivé en équipe nationale déjà avec des douleurs et il a quand même été aligné durant la quasi-totalité des deux rencontres», regrette l’ancien sélectionneur de la Mannschaft et du Bayern Munich.

«Je trouve ça incompréhensible»

Selon le coach du Barça, les deux rencontres disputées par l’Espagne auraient pu être gérées autrement: «On lui a donné des analgésiques pour l’aider à jouer, poursuit le technicien allemand. Ils menaient de trois buts à chaque match, et il a joué 73 et 79 minutes, sans pouvoir s’entraîner entre les matches. Ce n’est pas prendre soin du joueur. Je suis très triste».

L’entraîneur du Barça regrette aussi l’absence de dialogue réel avec Luis de la Fuente: «Nous avons seulement échangé des messages. Je ne parle pas bien espagnol et il ne parle pas bien anglais. Il est clair que la communication pourrait être améliorée. J’ai été sélectionneur et je sais combien ce travail est difficile, mais la communication devrait être meilleure».

Au-delà de la frustration immédiate, c’est aussi l’inquiétude qui plane. Yamal est également annoncé incertain pour le choc de Ligue des champions contre Newcastle jeudi. Une éventualité qui a de quoi faire trembler les supporters culés, déjà privés de leur joyau de 18 ans pour le rendez-vous face aux joueurs de Carlos Corberán.