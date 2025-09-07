Capitaine de Majorque, Dani Rodriguez a passé le match face au Real Madrid sur le banc. Une décision de son entraîneur qui ne lui a pas plu, comme il l'a fait savoir sur Instagram. Le club n'a pas tardé à réagir.Ç

Ce capitaine est privé de salaire pour avoir critiqué son entraîneur

Ce capitaine est privé de salaire pour avoir critiqué son entraîneur

Dani Rodriguez a été suspendu par le Real Majorque. Photo: IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Blick Sport

C'était censé être une fête pour toute la famille. Les Rodriguez ont fait le déplacement depuis l'île de Majorque pour voir Dani, le père, jouer une rencontre au Santiago Bernabeu face au Real Madrid (1-2). Problème? L'entraîneur Jagoba Arrasate a décidé de se passer des services de son capitaine et expérimenté milieu de terrain pour cette rencontre.

Il se plaint sur son compte Instagram

Jusqu'ici, un fait de jeu plutôt banal dans le milieu du football. Sauf que Dani Rodriguez a décidé de se plaindre publiquement sur son compte Instagram. «Voyage avec l'illusion de mes enfants de voir leur père jouer au Bernabeu. Leçon et conseils importants pour eux: N'attends jamais rien de personne, encore moins aujourd'hui, quand la méritocratie, la culture et le respect du travail brille par leur absence», a-t-il tout d'abord écrit.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Quelques jours plus tard, il en a remis une couche, critiquant l'entrée en jeu de son coéquipier Jan Virgili. «Ça fait mal de voir qu’un joueur tout juste arrivé, qui n’a fait qu’un entraînement, ait l’opportunité de jouer avant des coéquipiers qui sont ici depuis des années, qui défendent ce maillot à la sueur de leur front et qui font passer le club avant tout le reste.»

Des remarques qui ne sont pas passées auprès du Real Majorque. Le club a communiqué ce mercredi avoir retiré le brassard à son capitaine et d'avoir suspendu jusqu'à nouvel ordre son contrat. Ainsi, Dani Rodriguez est également privé de salaire.