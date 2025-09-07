C'était censé être une fête pour toute la famille. Les Rodriguez ont fait le déplacement depuis l'île de Majorque pour voir Dani, le père, jouer une rencontre au Santiago Bernabeu face au Real Madrid (1-2). Problème? L'entraîneur Jagoba Arrasate a décidé de se passer des services de son capitaine et expérimenté milieu de terrain pour cette rencontre.
Il se plaint sur son compte Instagram
Jusqu'ici, un fait de jeu plutôt banal dans le milieu du football. Sauf que Dani Rodriguez a décidé de se plaindre publiquement sur son compte Instagram. «Voyage avec l'illusion de mes enfants de voir leur père jouer au Bernabeu. Leçon et conseils importants pour eux: N'attends jamais rien de personne, encore moins aujourd'hui, quand la méritocratie, la culture et le respect du travail brille par leur absence», a-t-il tout d'abord écrit.
Quelques jours plus tard, il en a remis une couche, critiquant l'entrée en jeu de son coéquipier Jan Virgili. «Ça fait mal de voir qu’un joueur tout juste arrivé, qui n’a fait qu’un entraînement, ait l’opportunité de jouer avant des coéquipiers qui sont ici depuis des années, qui défendent ce maillot à la sueur de leur front et qui font passer le club avant tout le reste.»
Des remarques qui ne sont pas passées auprès du Real Majorque. Le club a communiqué ce mercredi avoir retiré le brassard à son capitaine et d'avoir suspendu jusqu'à nouvel ordre son contrat. Ainsi, Dani Rodriguez est également privé de salaire.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelone
3
4
7
5
Espanyol Barcelone
3
2
7
6
Getafe CF
3
0
6
7
CF Elche
3
2
5
8
Real Betis Balompié
4
0
5
9
Valence CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Deportivo Alaves
3
0
4
12
FC Séville
3
0
3
13
CA Osasuna
3
-1
3
14
Celta Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atlético Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
3
-1
2
18
Majorque
3
-4
1
19
Levante UD
3
-4
0
20
FC Gérone
3
-9
0