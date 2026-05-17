Antoine Griezmann a fait ses adieux émouvants à l'Atlético Madrid dimanche au Metropolitano. Le Français a remercié Diego Simeone pour l’avoir aidé à se sentir «comme le meilleur joueur du monde».

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann, qui a reçu un superbe hommage après avoir disputé son dernier match devant son public dimanche, a remercié son entraîneur Diego Simeone pour lui avoir permis de se sentir «comme le meilleur joueur du monde».

«Je veux remercier celui qui a tout changé ici, Don Diego Pablo Simeone. Grâce à toi j'ai pu devenir champion du monde (en 2018), grâce à toi j'ai pu me sentir comme le meilleur joueur du monde. Je te dois énormément et cela a été une fierté de me battre pour toi sur le terrain», a déclaré Griezmann à son coach lors d'un discours sur la pelouse du Metropolitano.

Emu aux larmes

L'attaquant français de 35 ans, ému aux larmes, a remercié tous ses coéquipiers, ses supporters, les employés du club et sa femme Erica, et fait ses adieux à son public avant de s'envoler cet été pour Orlando, aux Etats-Unis.

«C'est magnifique, merci à tous d'être restés. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont pardonné (de son départ pour le FC Barcelone en 2019, NDLR), mais je vous le dis à nouveau: je suis désolé. Je ne me rendais pas compte de toute l'affection que j'avais ici, j'étais très jeune. J'ai commis une erreur, j'y ai réfléchi, nous avons tout fait pour revenir ici et en profiter à nouveau», a détaillé Griezmann.

«C'est vrai que je n'ai pas pu remporter de Liga, ni de Ligue des champions, mais ce que je reçois ce soir, votre affection, cela vaut bien plus, et je la garderai avec moi toute ma vie», a-t-il poursuivi.

Le Mâconnais, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Liga, laissera une trace indélébile à Madrid pour ses gestes de classe et son sens du collectif. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético (212 réalisations) a disputé dimanche son 500e match de Liga sous le maillot rojiblanco, et probablement son avant-dernière rencontre en Europe.