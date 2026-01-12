DE
Destitué par Madrid
Xabi Alonso a exprimé «sa lassitude» aux dirigeants du Real

L'entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. Il n'en fallait pas plus à la presse espagnole pour expliquer la débacle d'un coach qui aura duré huit mois dans la capitale.
Publié: il y a 33 minutes
Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid.
Blick Sport

La défaite face à Barcelone, dimanche en finale de la Supercoupe, a été celle de trop. Entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso a été limogé ce lundi en fin de journée. Après avoir réussi à faire des miracles avec le Bayer Leverkusen, le coach espagnol n'aura tenu que huit mois au sein de la Maison blanche.

«Le Real Madrid annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première», écrit le géant espagnol dans un bref communiqué. L'ex-défenseur espagnol Alvaro Arbeloa, champion du monde en 2010 aux côtés de Xabi Alonso et jusqu'ici à la tête de l'équipe réserve, va le remplacer sur le banc, a annoncé le Real dans un second communiqué.

D'emblée, la presse espagnole s'est emparée de l'affaire. En cinq points, «Marca» a expliqué la raison de la débacle. Outre la crise avec Vinicius, l'incapacitié à relancer court, le fait que Luka Modric n'a pas été remplacé («ce qu'il ne faut pas imputer à l'entraîneur») et la difficulté de réaliser un bon pressing, le quotidien ibérique a aussi souligné le manque de «rock'n'roll» promis par Xabi Alonso à son arrivée. «L'équipe manquait presque constamment de vigueur et d'énergie, et sa condition physique laissait à désirer», critique «Marca».

«Une épée de Damoclès»

Du côté du concurrent «AS», on explique les coulisses de la destitution. Le Real a atterri vers 6h ce lundi matin, depuis Djeddah. Une réunion entre les dirigeants s'est tenu au centre d'entraînement de Valdebebas alors que les joueurs avaient congé. Dans la foulée, Xabi Alonso a été convoqué. 

«L'entraîneur a exprimé sa lassitude face à cette situation, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, détaille le journal. Le club a fait part de ses doutes, bien connus, quant au projet. La réunion a abouti à une conclusion commune: un accord mutuel pour mettre fin à la collaboration.» Du côté de «Marca», on précise toutefois que «Xabi n'avait aucune intention de démissionner ni de quitter son poste, mais c'est le club qui a contacté l'entraîneur et lui a présenté son départ comme une réelle possibilité».

Toujours selon «AS», Xabi Alonso a été victime de «l'ADN du Real Madrid – Les exigences du Real Madrid sont non négociables et priment sur toutes les autres.» Et ce, même si on s'appelle Xabi Alonso et qu'on a été une gloire du club en tant que joueur.

