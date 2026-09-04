Jamais un Suisse n'a joué pour le Real Madrid au XXIe siècle. Mais Quim Kühlmann, jeune footballeur de 16 ans et originaire de Saas-Fee, pourrait bien changer la donne dans les années à venir.

Carlo Emanuele Frezza

Cela fait des décennies qu'aucun Suisse n'a joué pour le Real Madrid. Mais cela pourrait bien changer dans les années à venir. Depuis cet été, un jeune joueur helvétique évolue au sein du centre de formation madrilène. Son nom: Quim Kühlmann.

Mais qui est ce jeune adolescent né à Barcelone, originaire de Saas-Fee (VS) et titulaire de la double nationalité suisse et allemande? «Blick» s'est renseigné auprès de son entourage.

Comment s'est fait son transfert au Real Madrid?

Ces dernières années, Quim Kühlmann a évolué au sein du centre de formation de Gérone. Il y a fait une telle impression que plusieurs grandes écuries l'ont repéré, dont le Real Madrid. «Le club l'a observé tout au long de la saison et a finalement décidé de le recruter», expliquent ses conseillers de l'agence SEG. Quim Kühlmann va désormais franchir un nouveau cap au sein du centre de formation madrilène «La Fábrica». À Madrid, il a signé pour trois saisons et jouera avec les équipes U17, U18 et U19.

À quel poste évolue-t-il?

Quim Kühlmann est à l'aise sur le flanc droit. «Il peut évoluer aussi bien au poste d'arrière latéral que d'ailier. Grâce à sa polyvalence, il se sent très à l'aise à ces deux postes», expliquent ses conseillers. Ses modèles, Neymar et Kylian Mbappé, évoluent toutefois à d'autres positions.

Où vit sa famille?

La famille Kühlmann vit depuis de nombreuses années près de Barcelone. C'est là-bas que la mère de Quim a rencontré son père, un Allemand, lors d'un job d'été alors qu'elle était encore étudiante. Après avoir terminé ses études, elle a quitté le Valais pour s'installer directement en Espagne. Quim et sa sœur sont tous deux nés à Barcelone.

Malgré cette enfance catalane, le lien avec la Suisse reste fort jusqu'à aujourd'hui. Les grands-parents de Quim vivent à Saas-Fee, et la famille de son oncle réside dans le canton de Berne. Ils entretiennent des contacts étroits et se rendent régulièrement visite.

Qui est l'adolescent derrière le joueur?

Bien qu'il ait grandi au bord de la mer, Quim Kühlmann adore la montagne. Ses conseillers le décrivent comme intelligent, mûr, modeste et très attaché à sa famille. Il sait d'où il vient et combien d'efforts il a fallu pour en arriver là où il en est aujourd'hui. À Madrid, il vit avec ses coéquipiers dans la résidence du club. Comme à Barcelone, il fréquente également une école suisse. Sur le plan linguistique, l'adolescent est déjà très bien préparé: il parle cinq langues: le haut-valaisan, l'allemand, l'espagnol, le catalan et l'anglais.

À quel point est-il attaché à la Suisse?

Quim Kühlmann s'est rendu pour la première fois en Suisse alors qu'il n'avait que quatre semaines. À l'époque, son grand-père n'avait pas pu se rendre en Espagne pour faire la connaissance de son petit-fils, pour des raisons professionnelles. Par la suite, il a régulièrement passé ses vacances chez ses grands-parents à Saas-Fee. Ce fut également le cas l'année dernière, lorsqu'il a participé à un tournoi de football du village en compagnie de son oncle, de ses cousins et d'amis.

Sur le plan footballistique également, Quim Kühlmann est très lié à la Suisse. Il a récemment été convoqué en équipe nationale M16. «La fédération a suivi ses matches avec Gérone et s'est montrée convaincue par ses performances, ce qui lui a valu d'être invité à un entraînement», expliquent ses conseillers. Il espère désormais gravir les échelons.