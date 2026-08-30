Le Real Madrid s'amuse contre Malaga

Efficace devant le but, le Real Madrid s'est baladé dimanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu face au promu Malaga (4-0). La troupe de José Mourinho a récupéré la première place de Liga avec une troisième victoire en trois journées.
Malgré plusieurs changements dans son onze de départ, l'armada de stars madrilènes a fait imploser la modeste équipe andalouse en trente minutes grâce à une percée de Jude Bellingham (19e, 1-0), un but contre son camp du gardien adverse Alfonso Herrero provoqué par le milieu anglais (26e, 2-0) et à une superbe reprise du pied droit de Kylian Mbappé (30e, 3-0). Arda Güler a scellé le score à la 91e.
Auteur de son quatrième but de la saison, Kylian Mbappé a donc repris la tête du classement du «Pichichi», devant le no 10 de l'Atlético Alex Baena et les Barcelonais Raphinha et Fermin Lopez (trois réussites chacun).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
3
8
9
2
Atlético Madrid
3
4
7
3
Deportivo Alaves
3
4
7
4
FC Barcelone
2
7
6
5
FC Séville
3
1
6
6
Real Betis Balompié
3
-1
6
7
La Corogne
2:1
3
1
5
8
CA Osasuna
2
1
4
9
Levante UD
3
0
4
9
Racing Santander
3
0
4
11
Espanyol Barcelone
3
1
3
12
Getafe CF
2
-2
3
13
Real Sociedad
3
-3
3
14
Villarreal CF
3
-1
2
15
Rayo Vallecano
2
-1
1
16
Celta Vigo
2
-1
1
17
Valence CF
1:2
3
-2
1
18
CF Elche
3
-6
1
19
Malaga CF
3
-6
1
20
Athletic Bilbao
2
-4
0