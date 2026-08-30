Le Real Madrid s'amuse contre Malaga

Le Real Madrid a écrasé Malaga 4-0 dimanche au Santiago Bernabéu, récupérant la tête de la Liga. Mbappé, Bellingham et Güler ont brillé, portant l’équipe de Mourinho à une troisième victoire en trois matchs.

ATS Agence télégraphique suisse

Efficace devant le but, le Real Madrid s'est baladé dimanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu face au promu Malaga (4-0). La troupe de José Mourinho a récupéré la première place de Liga avec une troisième victoire en trois journées.

Malgré plusieurs changements dans son onze de départ, l'armada de stars madrilènes a fait imploser la modeste équipe andalouse en trente minutes grâce à une percée de Jude Bellingham (19e, 1-0), un but contre son camp du gardien adverse Alfonso Herrero provoqué par le milieu anglais (26e, 2-0) et à une superbe reprise du pied droit de Kylian Mbappé (30e, 3-0). Arda Güler a scellé le score à la 91e.

Auteur de son quatrième but de la saison, Kylian Mbappé a donc repris la tête du classement du «Pichichi», devant le no 10 de l'Atlético Alex Baena et les Barcelonais Raphinha et Fermin Lopez (trois réussites chacun).