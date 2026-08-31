Silvan Widmer annonce sa retraite internationale

Le latéral Silvan Widmer prend sa retraite internationale. L'Argovien de 33 ans s'arrête après avoir disputé 65 matches avec la Nati, participant à deux Euros et deux Coupes du monde.

Blick Sport

Silvan Widmer s'arrête là avec la Nati. L'Argovien a annoncé lundi sa retraite internationale, à 33 ans et après 65 sélections avec son équipe nationale. Souvent titulaire, il a pris part aux quatre derniers grands tournois (deux Euros et deux Coupes du monde).

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«Même si les émotions et l'ambiance de l'équipe nationale vont me manquer, je pense que le moment est venu de me concentrer pleinement sur mon club et de laisser mon corps se reposer», explique Silvan Widmer. Le latéral de Mayence gardera en mémoire «les victoires aux tirs au but contre la France et la Colombie». Mais aussi les souvenirs hors des terrains: «L'équipe nationale, c'est bien plus qu'une simple équipe sportive. C'est un groupe d'amis qui non seulement poursuivent les mêmes objectifs, mais qui passent aussi toujours d'excellents moments ensemble à l'entraînement, à l'hôtel et en déplacement. C'est pourquoi je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le staff et les supporters – tous ceux qui ont rendu ma carrière en équipe nationale si spéciale.»

Le sélectionneur Murat Yakin a tenu à rendre hommage à son ex-défenseur: «Son attitude positive et son professionnalisme exemplaire ont été un élément essentiel de l'équipe. Nous le remercions du fond du cœur pour son engagement total et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière en club.»