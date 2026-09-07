Yverdon Sport Women obtient son premier point en championnat

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

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Le match de la semaine

Rapperswil-Jona a manqué de peu de créer la surprise face au leader, le FC Zurich. Les Saint-Galloises ont pris un départ fulgurant et menaient 2-0 devant leur public après un peu plus de vingt minutes. Ce n’est qu’à la fin de la première mi-temps que Janina Egli a réduit l’écart pour les favorites grâce à un superbe tir de loin. Après la pause, le FCZ a toutefois passé la vitesse supérieure. Kim Dubs a égalisé peu après la reprise, puis les Zurichoises ont dominé les débats et se sont assuré une victoire 4-2 à la hauteur de leur rang, grâce à trois buts inscrits en seconde mi-temps.

Première défaite et premier point

Grasshopper s’étant incliné 3-1 face au champion Servette Chênois, le FC Zurich, vainqueur de ses quatre derniers matches, est désormais la seule équipe du championnat à ne pas avoir connu la défaite. De son côté, le promu Yverdon a décroché son premier point grâce à un match nul 1-1 à YB.

Le but de la journée

Bâle a réagi comme il le fallait après sa défaite à Genève et s’est imposé 1-0 à domicile face à Saint-Gall. Alice Berti a inscrit le but décisif dès la 9e minute. L'Italienne a conclu avec détermination une belle combinaison, ne laissant aucune chance à la défense saint-galloise. Par la suite, les Bâloises ont habilement défendu leur avance et rattrapent leur retard au classement.

La prochaine journée

Une semaine chargée s'annonce en Women's Super League. Dès mercredi, la 5e journée débutera avec le choc au sommet entre le FCZ et YB. Servette Chênois recevra Yverdon, tandis que Bâle accueillera Grasshopper. La 6e journée se poursuivra ce week-end.

Les Suissesses à l’étranger

Espagne: Outre Sydney Schertenleib, qui a disputé l’intégralité de la victoire 4-0 du FC Barcelone contre Séville, une autre joueuse suisse s’est illustrée lors de la 2e journée de la Primera División: Viola Calligaris a fait ses débuts après son retour à l’Atlético de Madrid. La défenseure a fait une brève apparition en fin de match lors de la victoire 2-1 à domicile contre Alavés.

Angleterre: Noëlle Maritz a débuté le championnat anglais sur une note positive avec Aston Villa, neuvième de la saison dernière. Les Lady Villans ont arraché le match nul 1-1 face au champion Chelsea et ont décroché, à leur 13e tentative, leur premier point contre les Londoniennes, chez qui Livia Peng était sur le banc des remplaçantes. Si le but égalisateur à la 79e minute n’a pas été attribué à Maritz, c’est uniquement parce que la défenseure de Chelsea, Veerle Buurman, a dévié son tir. À Brighton & Hove Albion, Lia Wälti a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs face à son ancien club, Arsenal. De l’autre côté, Géraldine Reuteler ne figurait pas encore dans le groupe des Gunners lors de la victoire 1-0 à l’extérieur.