Après son échec surprenant contre l'Albanie à Lausanne (1-2), la Suisse doit se racheter contre le Monténégro ce mardi. Et le faux-pas est désormais interdit, sous peine de manquer l'Euro M21 l'année prochaine.

«Cela ne doit pas nous arriver une nouvelle fois», déclare Ardon Jashari (22 ans) avant le match de qualification pour l'Euro de la Nati M21 contre le Monténégro. Quatre jours après le faux pas contre l'Albanie (1-2), la Suisse doit remporter une victoire à Podgorica pour rester au contact de la Roumanie, leader.

«Nous avons eu plus d'occasions que l'Albanie. Mais ce n'était pas une bonne performance. Il a manqué de tout», a déclaré Ardon Jashari en revenant sur la défaite surprenante de la Tuilière. Suite à cette défaite, l'équipe de Sascha Stauch se retrouve désormais deux points derrière les Roumains. Et la Finlande revient tout près de la Suisse!

«Nous nous mettons la pression»

Trois victoires sont donc nécessaires lors des trois derniers matches. Comme la Finlande et la Roumanie s'affrontent mardi dans un duel direct et que la Nati aura également affaire aux deux adversaires en octobre pour la fin des qualifications, la première place du groupe et le ticket direct pour l'Euro sont encore largement jouables. Mais la pression est devenue grande après cette défaite contre l'Albanie.

«Mais nous nous mettons nous-mêmes la pression. Les garçons veulent absolument aller à l'Euro», explique l'entraîneur Sascha Stauch. L'Allemand n'a pas peur que son équipe ne résiste pas à cette pression. Notamment parce que la défaite contre l'Albanie a été rapidement surmontée.

Mais la préparation au match contre le Monténégro de mardi soir (19h30) ne s'est pas déroulée de manière optimale. En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Podgorica, aucun entraînement sur place n'a pu avoir lieu lundi.