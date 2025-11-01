16-0: une rencontre amicale vire à la correction

Il y a forcément des buts évitables — par maladresse parfois, par carences techniques ou tactiques d’autres fois. La sélection féminine de Libye ne gardera pas un souvenir impérissable de son duel face à la Tunisie: le fossé entre les deux nations est immense, au point que la rencontre a tourné à l’humiliation sur le plan comptable (16-0). Mais ce match met aussi en lumière un autre aspect: le développement et l'accessibilité croissante du football féminin dans certains pays où il a longtemps été décrié. Et c’est bien là l’une des volontés de la FIFA en organisant de telles rencontres.
Cette série de rencontres amicales constitue en effet une étape historique destinée à favoriser l’accès des femmes au football, à renforcer leur inclusion et à encourager la progression des sélections nationales en développement. Cette édition coïncide également avec la première apparition internationale de l’équipe des réfugiées afghanes, «Afghan Women United». Le Tchad est la quatrième nation représentée dans ce tournoi.
Alors pour l'instant, l'écart est encore grand et le large succès de la Tunisie n'a fait que le rappeler. Mais le chemin emprunté pour le réduire a le mérite d'être encourageant.