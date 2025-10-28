DE
Tragédie à Milan
Un joueur de l'Inter tue accidentellement un homme en fauteuil roulant

Josep Martinez, gardien remplaçant de l'Inter Milan, est impliqué dans un accident de la route ayant entraîné la mort d’un homme handicapé ce matin à Milan. L’événement bouleverse le club et soulève de nombreuses interrogations sur les circonstances du drame.
Publié: il y a 58 minutes
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Josep Martinez, gardien remplaçant de l'Inter Milan et doublure de Yann Sommer, a été impliqué dans un accident mortel survenu à Milan.
Photo: Toto Marti
Diego Buccino

Une tragédie s'est produite ce matin à Milan, impliquant Josep Martinez, gardien remplaçant de l'Inter Milan et doublure de Yann Sommer. Selon Footmercato, le joueur espagnol de 27 ans, qui a participé à deux rencontres de Serie A cette saison, se rendait à l'entraînement aux alentours de 9h30 lorsqu'il a percuté un homme en fauteuil roulant.

La victime, un homme de 81 ans, aurait fait un malaise, le conduisant sur la route au moment de l'accident. Malgré l'intervention rapide des secours, qui ont tenté de le réanimer, l’homme n’a pas survécu à ses blessures.

Une enquête en cours

Ce drame a profondément touché l’équipe de l’Inter Milan. L’entraîneur Cristian Chivu a ainsi décidé d’annuler la conférence de presse prévue pour la journée. Bien que Josep Martinez ne soit pas un titulaire régulier, il est un membre actif de l’équipe, et cet accident pourrait avoir des répercussions importantes sur son état psychologique, note Footmercato.

À ce jour, l’Inter Milan n’a pas publié de communiqué officiel concernant l’incident. Les autorités locales mènent une enquête pour déterminer les circonstances exactes et d’éventuelles responsabilités.

