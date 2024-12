Un défenseur de Wolverhampton marque un doublé… contre son camp

Craig Dawson n'a pas passé le meilleur match de sa carrière face à Everton mercredi soir. Le défenseur de Wolverhampton a inscrit deux buts… en faveur des Toffees. Au final, les Loups se sont lourdement inclinés (4-0) et restent dans la zone de relégation.

Craig Dawson (au centre) a été plus que malchanceux à Goodison Park mercredi soir. Photo: IMAGO/Shutterstock

Blick Sport

Nombre de buts marqués par Craig Dawson depuis son arrivée à Wolverhampton: 2. Nombre de buts marqués contre son camp par Craig Dawson lors du match de Premier League face à Everton mercredi: 2. Autant dire que «pénible» pour décrire la soirée de l'Anglais à Goodison Park est un doux euphémisme. Le défenseur central a vécu un véritable calvaire sur la pelouse des Toffees.

Déjà car la mi-temps, lui et ses coéquipiers de Wolverhampton étaient menés 2-0 par Everton grâce à des buts de Ashley Young (10e) et Orel Mangala (33e). Pas l'idéal dans un choc aussi important pour la course au maintien, les Wolves étant les premiers relégables avant la rencontre, juste derrière… Everton.

En seconde période, les Loups n'ont pas été aidés par leur défenseur central. En l'espace de 23 minutes, le No 15 a réalisé «l'exploit» d'inscrire deux buts contre son camp. D'abord sur corner, Craig Dawson se faisant devancer par un joueur d'Everton (49e). Puis, de la même manière, mais sur coup franc cette fois (72e). La chance n'était pas de son côté à Goodison Park.

Et dire que ce mercredi soir, le défenseur fêtait sa 300e apparition en Premier League. Une célébration qu'il voudra sans doute oublier au plus vite. Wolverhampton, de son côté, reste dans la zone de relégation.