Manchester City renoue enfin avec la victoire

Kevin de Bruyne de retour au jeu, Manchester City a pu renouer avec la victoire. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les «Citizens» reviennent à neuf points du leader Liverpool, tenu en échec 3-3 mercredi à Newcastle, et retrouvent de l'élan après avoir subi quatre défaites d'affilée en championnat. Les quadruples tenants du titre ont profité du retour de Kevin De Bruyne comme titulaire, une première depuis le 14 septembre en championnat, pour surclasser Forest à l'Etihad stadium.

Le meneur de jeu belge a été à l'origine du premier but, inscrit par Bernardo Silva (8e, 1-0), puis marqué le second (31e, 2-0). En seconde période, l'embellie a été confirmée par Jérémy Doku (57e, 3-0) à la conclusion d'une contre-attaque rapide.

Fin de la série noire

C'est la fin d'une interminable série noire pour l'équipe de Pep Guardiola qui avait subi six défaites et un match nul depuis son dernier succès, le 26 octobre contre Southampton (1-0). En championnat, Erling Haaland et ses coéquipiers étaient retombés à la cinquième place après quatre revers d'affilée, dont les deux derniers sans inscrire le moindre but, contre Tottenham (4-0) et Liverpool (2-0).

La présence de Kevin De Bruyne dans le «onze» de départ a fait beaucoup de bien aux Mancuniens. L'ancien blessé a repris un centre d'Ilkay Gündogan d'une tête puissante que Silva a prolongée (8e, 1-0), avant de marquer d'une frappe parfaite (31e, 2-0).

Le Belge de 33 ans, dont le nom a été scandé par l'Etihad stadium, s'est en revanche rendu coupable d'une mauvaise passe en retrait sur laquelle s'est jeté Chris Wood, qui n'a pas cadré (30e). Manchester City tentera de prolonger son redressement samedi à Crystal Palace.