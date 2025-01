Ilija Borenovic: «Les jeunes sont prêts»

Ilija Borenovic entraîne la sélection suisse M18. Photo: Keystone

Blick Sport

La formation des jeunes footballeurs suisses est un sujet central pour l’avenir de la Nati. Si le pays a su produire de grands joueurs, l’écart avec les meilleures nations européennes se creuse. Pour Ilija Borenovic, sélectionneur de l'équipe de Suisse M18, plusieurs ajustements sont nécessaires afin de permettre aux jeunes talents de franchir un cap.

L’un des défis majeurs concerne le modèle de formation suisse, où l’environnement de travail n’est pas toujours optimisé. «En Suisse, il n’existe pas de statut scolaire spécifique pour le foot. Cela crée un écart, notamment par rapport aux pays où les jeunes peuvent se consacrer pleinement au sport, comme en Allemagne ou en France.» Contrairement à d’autres nations qui disposent de centres spécialisés, la formation suisse mise sur une scolarité forte, ce qui ralentit parfois le développement des joueurs.

«Les jeunes sont prêts»

Un autre frein identifié concerne le manque d’exposition des jeunes au haut niveau. «Dans certains pays, les clubs sont plus contraints de promouvoir leurs jeunes. En Suisse, on ne semble pas être dans la même dynamique, et je pense qu’il faudrait revoir certaines choses.» En comparaison, les talents étrangers intègrent plus rapidement des environnements professionnels: «Lors d’un tournoi en Italie avec les M19, il y avait déjà six joueurs qui avaient signé en Serie A. De notre côté, aucun joueur n’était dans cette situation.»

Pourtant, Ilija Borenovic l’affirme: les jeunes sont prêts. « Il faut leur faire confiance et aller de l’avant. Il y a des défis et des obstacles, mais ce ne sont pas des raisons suffisantes pour freiner le développement des talents.» Enfin, il insiste sur la nécessité d’augmenter la compétitivité des jeunes Suisses: «Il est crucial d’offrir davantage de confrontations internes et de défis pour nos jeunes. Surtout, il faut leur donner plus de temps de jeu à un niveau élevé. C’est en les confrontant régulièrement aux meilleurs que l’on peut vraiment les faire progresser.»

Le reste de l'interview et de la revue sont disponibles depuis ce lundi. Plus d'informations sur www.corner-magazine.com.