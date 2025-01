1/10 Deux grands anciens joueurs de l'équipe nationale suisse feront-ils bientôt partie du staff de Murat Yakin? Photo: Keystone

Tobias Wedermann

La Nati est déjà tournée vers son grand objectif: briller à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais pour y parvenir, Murat Yakin sait qu’il lui faut du renfort. Le sélectionneur suisse est en pleine campagne de recrutement pour compléter son staff après le départ de son adjoint Giorgio Contini, parti rejoindre les rangs des Young Boys. Pas question de simplement remplacer ce dernier par une seule personne: Murat Yakin et son équipe veulent étoffer l’encadrement avec plusieurs renforts stratégiques.

Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, l’a confirmé récemment sur RSI: un nom aurait pu être annoncé dès cette semaine. Mais selon nos informations, ce délai semble prématuré. Les choses avancent, certes, mais elles nécessitent encore quelques ajustements.

Un casting de haut niveau en coulisses

La semaine dernière, Murat Yakin, son staff technique et Pierluigi Tami se sont réunis au Tessin pour plancher sur les profils recherchés. Les critères ont été affinés, les besoins ajustés, et une short-list a été définie. Plusieurs grands noms y figurent, et les premiers contacts avec certains candidats ont déjà eu lieu.

Un profil en particulier suscite de plus en plus d’enthousiasme: celui de Stephan Lichtsteiner. Selon nos informations, l’ancien capitaine emblématique de la Nati a rencontré Murat Yakin et Pierluigi Tami lundi à Zurich. Aujourd’hui âgé de 41 ans, Stephan Lichtsteiner entraîne actuellement en 1re ligue, à Wettswil-Bonstetten. Sa riche expérience de joueur (108 sélections), sa polyvalence linguistique, ses qualités naturelles de leader et son ambition affirmée de devenir entraîneur en font un choix séduisant pour intégrer le staff.

Granit Xhaka, qui a partagé le vestiaire avec Stephan Lichtsteiner à Arsenal et avec la Nati, ne cache pas son admiration. «Steph est un modèle. Même à 35 ans, il arrivait à l’entraînement avec une rigueur exemplaire. Je suis convaincu qu’il peut apporter énormément à l’équipe nationale», avait-il déclaré en exclusivité à Blick voilà quelques semaines.

Diego Benaglio, une autre option très convaincante

Un autre ancien cadre de la Nati est également dans le viseur: Diego Benaglio. L’ex-gardien (61 sélections) aurait lui aussi rencontré Murat Yakin et Pierluigi Tami à Zurich pour discuter d’un rôle au sein du staff. Contrairement à Stephan Lichtsteiner, Diego Benaglio ne serait pas un adjoint classique mais plutôt un team-manager, chargé de tâches organisationnelles et de la gestion du groupe.

La complicité entre Diego Benaglio et Murat Yakin n’est un secret pour personne. Les deux hommes se retrouvent régulièrement sur un terrain de padel, et cette relation pourrait faciliter l’intégration de l’ancien gardien dans l’encadrement. Verra-t-on les deux hommes côte à côte sur le banc lors des prochains matchs amicaux de mars? L’idée fait son chemin.

Une annonce avant le printemps

Interrogée sur ces discussions, l’ASF reste prudente. Adrian Arnold, responsable de la communication, confirme que «des entretiens ont eu lieu avec plusieurs candidats et d’autres sont prévus», tout en précisant qu’aucune annonce n’est encore fixée. L’objectif est néanmoins clair: finaliser le staff d’ici au prochain rassemblement de l’équipe nationale, prévu pour la fin mars.

Avec des profils comme Stephan Lichtsteiner et Diego Benaglio, Murat Yakin semble prêt à miser sur des anciens de la maison pour insuffler expérience et stabilité à la Nati. Une stratégie qui doit amener la Nati en Amérique du nord et au Mexique.