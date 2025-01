Le buteur recherché? Ronaldo Tavares est arrivé à Yverdon

Yverdon Sport annonce la signature de l’attaquant Ronaldo Tavares (27 ans) en provenance d'Estrela Amadora. Présenté comme un joueur athlétique et puissant, l'avant-centre d'1m94 doit apporter de la percussion et son sens du but au onze de Paolo Tramezzani.