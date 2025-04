Granit Xhaka doit se méfier de ce club de troisième division

L'Arminia Bielefeld, un adversaire a priori facile en coupe, pourrait poser des problèmes au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. Photo: Getty Images

Carlo Steiner

Ce mardi soir, le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka affronte un club de troisième division en demi-finale de la Coupe d’Allemagne. Le Suisse devra se méfier de l’Arminia Bielefeld et voici pourquoi.

Trois clubs de Bundesliga se sont déjà fait surprendre. L’Union Berlin, le SC Freiburg et enfin le Werder Brême, éliminé 2-1 en quart de finale. Dans leur championnat, tout roule en ce moment pour les joueurs de Westphalie orientale. Après un passage à vide en début d’année, l’Armina occupe la quatrième place du classement et est donc pleinement engagé dans la course à la montée.

L’outsider a donc l’habitude de se montrer très combatif sur le terrain: «Dès le début, nous voulions écrire notre propre histoire en coupe et nous partons du principe qu’il y aura encore un chapitre à écrire», a déclaré l’entraîneur Mitch Kniat lors d’une conférence de presse. «Nous voulons aller à Berlin.» Un objectif que le club n’a toutefois jamais atteint lors des trois demi-finales précédentes (2005, 2006, 2015).

Peut venir qui veut

Mais le Bayer Leverkusen a cependant déjà prouvé à maintes reprises qu’il pouvait s’attaquer à toutes sortes d’adversaires en Coupe. Outre les équipes de pointe que sont Stuttgart (la saison dernière) et le Bayern (cette année), elle s’est toujours imposée face à des adversaires de moindre niveau.

En demi-finale l’année dernière, Düsseldorf n’a eu aucune chance (4-0). En finale contre Kaiserslautern, alors candidat à la relégation en deuxième division, Granit Xhaka et ses coéquipiers avaient gardé la tête froide en infériorité numérique, remportant la victoire après un but de rêve de la star de la Nati. Seule la victoire dans le derby contre Cologne (3-2 en prolongation) lors des quarts de finale de cette année avait nécessité une bonne dose de chance. C’est aussi pour cette raison que Leverkusen devra faire preuve de prudence dès le coup d’envoi.