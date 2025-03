Thomas Müller éjecté du Bayern? La colère gronde à Munich!

1/5 Le contrat de Thomas Müller avec le Bayern expire à la fin de la saison. Photo: Icon Sport via Getty Images

Christian Finkbeiner

Le cas Thomas Müller fait beaucoup parler à Munich. Après 25 ans au club, la légende bavaroise pourrait bien tirer sa révérence cet été – du moins en tant que joueur. Selon Bild et Kicker, son contrat, qui arrive à échéance, ne devrait pas être prolongé. Les dirigeants du Bayern ont récemment échangé avec Müller, mais sans avancer vers une prolongation.

Lothar Matthäus met en garde le Bayern

Dans Bild, Lothar Matthäus, ancien joueur du club, n’a pas mâché ses mots : « Il faut être honnête et transparent avec les joueurs qui ont tant donné. Ce n’a pas toujours été le cas dans le passé, j’en ai fait l’expérience moi-même. Le Bayern ne doit pas manquer l’occasion de garder Thomas proche du club pour lui offrir un rôle important à l’avenir. »

Mais selon le tabloïd, Thomas Müller aurait déjà pris mal l’absence d’une offre concrète. Jusqu’en janvier, les dirigeants auraient laissé entendre en interne qu’ils étaient prêts à prolonger son contrat, sans jamais faire d’offre formelle – peut-être même à l’insu du joueur.

Max Eberl reste flou

Selon Sky, rien n’est encore totalement acté, mais la tendance est claire. Le directeur sportif Max Eberl, lui, temporise. En janvier, il assurait encore: «Thomas n’a pas besoin de longues négociations. S’il veut continuer, on se regardera dans les yeux, on fixera les conditions et ça ira vite. Ce sera probablement la discussion la plus courte!»

Désormais, son discours a changé: «Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, nous sommes en discussion avec Thomas, comme avec d’autres joueurs. Nous ne communiquerons rien tant qu’il n’y aura rien à annoncer.»

Une question d’argent, rien de plus

Avec un salaire annuel estimé à 17 millions d’euros, Thomas Müller reste l’un des joueurs les mieux payés du club, malgré un rôle réduit sous Vincent Kompany. Cette saison, il n’a été titularisé que 12 fois en 42 matchs. Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern, a d’ailleurs conseillé publiquement au joueur de raccrocher, estimant que «sa place sur le banc n’est pas digne de sa carrière»

Thomas Müller, lui, aimerait poursuivre encore un an. Si ce n’est pas au Bayern, un départ en MLS pourrait être une option. Mais s’il devait rester à Munich, il lui faudrait accepter une grosse baisse de salaire. Le club doit en effet réduire ses dépenses, avec les prolongations d’Alphonso Davies, Jamal Musiala et Joshua Kimmich à financer. Par ailleurs, l’avenir de Leroy Sané reste incertain, et le Bayern lorgne sur Florian Wirtz, malgré son contrat longue durée à Leverkusen.

Lothar Matthäus, lui, ne cache pas ses inquiétudes sur la gestion financière du club: «Le compte courant diminue de plus en plus, et ça ne plaît pas à Ueli Hoeness. Je le comprends: si j’avais gagné de l’argent en tant que père et que mes enfants le dilapidaient, je ne serais pas content non plus…»

Une légende du Bayern, juste derrière Franz Beckenbauer et Gerd Müller

Si son rôle sur le terrain a diminué, Thomas Müller reste une figure incontournable du vestiaire. Il est aussi une véritable icône auprès des supporters, des médias et des sponsors, toujours prêt à sortir une déclaration marquante. Le Bayern pourrait d’ailleurs lui offrir un poste au sein du club dès cet été.

Douze fois champion d’Allemagne, six fois vainqueur de la Coupe et double vainqueur de la Champions League, Thomas Müller est déjà considéré comme l’une des plus grandes légendes du club, juste derrière Franz Beckenbauer et Gerd Müller. En septembre 2024, lors d’un match contre Freiburg, il a disputé son 710e match sous les couleurs bavaroises, dépassant ainsi le mythique gardien Sepp Maier.