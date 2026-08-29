Quelle belle façon de marquer son premier but dans un nouveau championnat! Jérémy Guillemenot a marqué le 2-0 pour le Wisla Cracovie d'une frappe sublime ce samedi.

Jérémy Guillemenot marque son premier but en Pologne et il est sublime

Jérémy Guillemenot marque son premier but en Pologne et il est sublime

ATS Agence télégraphique suisse

Jérémy Guillemenot a ouvert son compteur dans le championnat de Pologne. L’attaquant du Wisla Cracovie a frappé lors du succès 2-0 de ses couleurs face au Wieczysta Cracovie.

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Introduit à la 63e minute pour l’auteur du 1-0 Jordi Sanchez, l’ancien Servettien a marqué à la 70e pour sceller le score dans ce derby. Son but est une petite merveille avec une frappe enroulée armée des vingt mètres qui n'a laissé aucune chance au gardien.

A la faveur de cette victoire, le Wisla, néo-promu, s’est emparé provisoirement de la deuxième place du classement.