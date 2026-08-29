ATS Agence télégraphique suisse
Jérémy Guillemenot a ouvert son compteur dans le championnat de Pologne. L’attaquant du Wisla Cracovie a frappé lors du succès 2-0 de ses couleurs face au Wieczysta Cracovie.
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Introduit à la 63e minute pour l’auteur du 1-0 Jordi Sanchez, l’ancien Servettien a marqué à la 70e pour sceller le score dans ce derby. Son but est une petite merveille avec une frappe enroulée armée des vingt mètres qui n'a laissé aucune chance au gardien.
A la faveur de cette victoire, le Wisla, néo-promu, s’est emparé provisoirement de la deuxième place du classement.