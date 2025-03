1/5 Retrait volontaire, relégation forcée? Le club de Marcel Koller, Al-Ahly, suscite un grand émoi en Egypte. Photo: AFP

Florian Raz

Marcel Koller (64 ans) a déjà vécu de nombreuses expériences en Égypte. Après la victoire en finale de la Ligue des champions africaine, il a par exemple dû être évacué du stade par la sécurité, tant les 75 000 supporters en fête étaient déchaînés.

Mais ce qui s'est passé mardi soir est une première, même pour ce coach expérimenté. Son club, Al-Ahly, refuse en effet de se rendre au derby contre le Zamalek, le rival cairote. Motif: l’arbitre désigné n’est autre que l’Égyptien Mahmoud El-Basyouni. Or, Al-Ahly exige qu’un arbitre étranger soit nommé à sa place.

Dispute autour de l’identité de l'arbitre

La direction du club estime que les arbitres égyptiens ne sont pas en mesure de diriger de manière impartiale un match entre le Zamalek et Al-Ahly. Elle rappelle que la ligue s’était engagée à désigner des arbitres étrangers pour les derbys. Mais El-Basyouni refuse d’être remplacé. À 21h30, heure locale, le coup d’envoi est donné au Cairo International Stadium, plein à craquer. Les joueurs du Zamalek et l’arbitre sont sur le terrain. Mais Al-Ahly et son entraîneur suisse brillent par leur absence. À 21h50, l’arbitre met fin à l’attente. Le match n’aura pas lieu.

La polémique éclate aussitôt. Le Zamalek réclame une victoire par forfait, tandis qu’Al-Ahly menace de se retirer du championnat. Une décision qui pourrait entraîner une relégation forcée, ordonnée par la ligue.

Koller le sait: chaque déclaration peut être explosive

Et Marcel Koller, que dit-il de ce chaos? Rien du tout. Le Suisse garde le silence, conscient que, dans cette atmosphère surchauffée, la moindre déclaration pourrait lui exploser à la figure.

Aussi insensé que cela puisse paraître, ce genre de situation n’est pas rare en Égypte. Dans la longue histoire du derby du Caire, c’est déjà la onzième fois que l’un des deux clubs ne se présente pas ou quitte le terrain en signe de protestation. La dernière fois, c'est Zamalek qui, lors de la saison 2022/2023, a refusé de jouer une finale de Supercoupe.