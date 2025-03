Raphinha auprès de son fils Gaël. Photo: Screenshot Instagram

Joël Hahn

Peu avant le huitième de finale de Ligue des champions contre le Benfica, des nouvelles inquiétantes sont parvenues au joueur du Barça Raphinha. Son fils Gaël, âgé d’un an, a dû être hospitalisé d’urgence en raison d’un fort rhume.

Pour cette raison, le joueur n’a pas pu accompagner son équipe à son hôtel dans la matinée. Il est arrivé plus tard avec son propre véhicule. Malgré cette inquiétude, l’ailier brésilien ne s’est pas laissé déstabiliser. Avec une performance impressionnante et deux buts contre Benfica, il a mené le FC Barcelone en quarts de finale.

Après le match, sa femme Natalia Rodrigues Belloli s’est montrée pleine d’admiration sur Instagram. Elle exprime sa fierté, car Raphinha était très tôt le matin à l’hôpital avec son fils et a malgré tout pu réaliser les meilleures performances sur le terrain dans la soirée. Elle le décrit comme un excellent père et un grand professionnel, tout en l’assurant de son amour et de son soutien.

Candidat au Ballon d'Or?

La légende du football Thierry Henry se montre également impressionnée. Sur la chaîne de télévision CBS, il fait l’éloge de Raphinha et le voit comme l’un des principaux candidats au Ballon d’Or. L’ancien joueur d’Arsenal souligne qu’avec un seul penalty et un match en moins, le Brésilien a marqué un but de plus que Harry Kane et s’est ainsi établi comme l’un des favoris aux côtés de celui-ci et de Mohamed Salah.

L’ancien attaquant de classe mondiale fait en outre référence au bilan impressionnant du joueur cette saison. Si Salah présente de meilleures valeurs, Liverpool a déjà été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui pourrait compromettre les chances de l’Égyptien d’obtenir des distinctions individuelles.

Après ses deux buts, Raphinha est désormais en tête du classement des buteurs en Ligue des champions avec un total de 11 réalisations. Grâce à ses performances exceptionnelles, l’ailier a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus forts de la saison, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.