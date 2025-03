1/2 Mohamed Salah, la star de Liverpool, en larmes après l'élimination en Ligue des champions contre le PSG. Photo: keystone-sda.ch

Pascal Keusch

Liverpool est éliminé de la Ligue des champions. Après deux matches haletants, le PSG s'est finalement imposé aux tirs au but face au vainqueur de la phase de ligue. L'entraîneur des Reds, Arne Slot, a reconnu à l'issue de la rencontre que celle-ci était le «meilleur match de football auquel j'ai participé».

Au match aller, le PSG avait dominé les débats, mais s'était incliné 0-1 malgré 27 tirs au but contre 2. Alisson Becker avait brillé. Lors du match retour à Anfield, Liverpool était la meilleure équipe, mais cette fois, le PSG a pris le meilleur. Gianluigi Donnarumma s'est illustré lors de la séance de tirs au but avec deux penaltys arrêtés. Arne Slot considère la défaite comme amère, mais juste: «Nous avons fait un match parfait sans marquer un seul but; c'était la même chose pour le PSG la semaine dernière.» Le Néerlandais conclut: «Nous avons été éliminés d'une manière qui, je pense, a impressionné l'Europe.»

Une superstar en larmes

De son côté, la star de Liverpool Mohamed Salah a versé quelques larmes après l'élimination. Il est bien possible que ce soit son dernier match de Ligue des champions pour les Reds, car son contrat, qui expire cet été, n'a toujours pas été prolongé. Mo Salah reste le pilier de son équipe cette saison. En 41 matches, l'Égyptien a marqué 32 buts et délivré 22 passes décisives. Il n'a toutefois pas marqué de point lors des deux matches contre le PSG.

«Quelle est la valeur de la première place?»

Le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk félicite quant à lui l'équipe parisienne: «C'était la meilleure équipe que nous avons affrontée cette saison.» Liverpool est leader de la Premier League et a terminé la phase de ligue de la C1 à la première place avec sept victoires en huit matches.

Une réalité qui pousse l'entraîneur des Reds à critiquer le nouveau format de la Ligue des champions. «Il faut réfléchir à ce que vaut le fait d'être premier en phase de ligue si tu peux ensuite rencontrer le Paris Saint-Germain au tour suivant.» Paris, qui n'a terminé que 15e de la phase de ligue, a dû faire le détour par les play-off, qu'il a remportés contre ses compatriotes de Brest sur un score total de 10-0.

L'arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, regrette également le tirage au sort. Malgré sa première place, son équipe a eu «l'adversaire le plus difficile de toute la Ligue des champions». «S'ils jouent à ce niveau, ils devraient aller loin dans cette compétition», estime l'Écossais. En quart de finale, le PSG affrontera soit Aston Villa, soit Bruges.