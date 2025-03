Jérémy Ménez a dû regarder la fin du match depuis son hôtel! Photo: Getty Images

Blick Sport

Jérémy Ménez ne se trouvait pas dans le bon secteur ce mardi soir à Anfield! L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain se trouvait dans les tribunes avec un groupe d'amis et ils ont célébré bruyamment le but d'Ousmane Dembélé en première période, se faisant alors remarquer. Les Français se trouvaient en effet au milieu des supporters de Liverpool, ce qui est totalement interdit en Angleterre.

Les stadiers sont intervenus en cours de deuxième période et ont demandé à la star de quitter Anfield avec effet immédiat. Ses amis et lui ont donc vécu la fin de match depuis leur hôtel! L'anecdote a été dévoilée par Samir Nasri au micro de Canal+. «Une pensée pour ceux qui ont été virés du stade aussi. Jérémy Ménez était au match, on lui a demandé s’il était français. Après sa réponse, ils lui ont dit de sortir du stade… à la 70e minute en plus!».

On ne rigole pas avec la sécurité en Angleterre!