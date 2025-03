Arne Slot faisait forcément la grimace, mardi soir, à Anfield. Photo: Offside via Getty Images

Le PSG a réussi l'exploit d'aller éliminer Liverpool à Anfield, mardi soir en huitième de la Ligue des Champions. Auteur d'un véritable hold-up au match aller, les Reds ont cette fois frappé les montants à deux reprises, sans parvenir à marquer. Alors forcément, les réactions n'étaient pas les même dans les deux camps après le coup de sifflet final.

Arne Slot, coach de Liverpool

Après le hold-up du match aller, Liverpool «était peut-être à court de chance», a commenté l'entraîneur Arne Slot. «Je pense que c'est le meilleur match de football dans lequel j'ai jamais été impliqué», a réagi le successeur de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, interrogé par le diffuseur Amazon Prime.

Le PSG, battu 1-0 à l'aller, a remporté la manche retour à Anfield sur le même score avant de s'imposer aux tirs au but grâce à deux arrêts du gardien Guianluigi Donnarumma. «Les premières vingt ou vingt-cinq premières minutes, on les dominait de partout, on s'est créé occasion sur occasion, mais on se retrouve mené 1-0, c'était presque l'inverse de la semaine dernière», a résumé Slot.

«Les marges étaient tellement petites ce soir. On a réalisé, je dirais, le match parfait, si ce n'est qu'on n'a pas marqué. C'était pareil pour le Paris Saint-Germain la semaine dernière, c'est ce qui nous est arrivé ce soir», a-t-il poursuivi. «Je m'attendais à ce qu'on marque à chaque instant.»

Le PSG a été sauvé par un hors-jeu sur un but de Dominik Szoboszlai et par les montants à deux reprises durant le temps réglementaire. A l'aller au Parc des Princes, Liverpool a marqué sur son premier tir cadré à la 87e minute après avoir subi pendant toute la rencontre.

Luis Enrique, coach du PSG

«On a montré qu'on aime jouer au foot», s'est enthousiasmé l'entraîneur du Paris Saint-Germain , mardi au micro de Canal Plus. «On a montré qu'on aime jouer au foot quel que soit le stade, l'ambiance, c'est très beau de voir cette équipe», a-t-il dit en français. «Je suis très content, on a montré que nous sommes une vraie équipe, on le dit depuis longtemps mais aujourd'hui, avec nos supporters, c'était un très bon match. On est fiers», a ajouté le technicien espagnol.

«C'est notre mentalité d'être toujours meilleurs, aujourd'hui c'était un match très difficile car Liverpool est une très bonne équipe, qui met beaucoup de pression», a complété Luis Enrique, fou de joie sur le terrain, sautant dans les bras de ses joueurs après la qualification. «C'était dur de tenir le ballon, mais avec notre mentalité et notre personnalité on a pu gagner le match», a encore dit le coach parisien.





Marquinhos, capitaine du PSG

«On a vraiment mérité la qualification sur les deux matches, il n'y a pas photo», a estimé pour sa part le capitaine parisien Marquinhos. «On a fait un grand match», a-t-il insisté au micro de Canal+, «ça montre la valeur de l'équipe» capable de «venir s'imposer ici avec une équipe si jeune, une des plus jeunes de cette Ligue des champions. Tout le monde fait un super boulot».

«On n'a pas de limite», a-t-il ajouté. «Il ne faut pas s'arrêter là ce n'est qu'un 8e de finale, il nous reste beaucoup de boulot, déjà Marseille à la maison dimanche».