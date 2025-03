Le Paris Saint-Germain l'a fait! Ousmane Dembélé a ouvert le score et le club de la capitale française est allé s'imposer à Anfield face à Liverpool. Gianluigi Donnarumma a ensuite fait la différence lors des tirs au but.

Le gardien italien du PSG a arrêté deux tirs au but sur trois! Photo: Getty Images

Le Paris Saint-Germain a arraché aux tirs au but sa place en quarts de finale de la Ligue des champions. Il s'est imposé 1-0 ap, 4-1 tab à Anfield Road contre Liverpool.

Gianluigi Donnarumma a été le héros côté parisien en stoppant les essais de Nunez et Jones. Il a ainsi brisé le coeur des Anglais, comme déjà lors de la finale de l'Euro 2021 à Wembley. Il faut cependant reconnaître que l'issue de cette double confrontation répond à la logique: le PSG s'est montré globalement meilleur que son adversaire et a donc mérité sa qualification.

Après un départ canon des Reds, marqué par deux occasions pour Salah (4e/6e), le PSG a relevé la tête. Sur sa première attaque, il a concrétisé par Dembélé, bien aidé par une intervention ratée de Konaté (12e). Jusqu'à la pause, les visiteurs ont ensuite été plus dangereux, comme déjà au match aller, perdu pourtant 1-0.

Des occasions mais pas de but

A la reprise, Liverpool a haussé le rythme et s'est procuré des occasions par Diaz (58e) et Salah (62e), dont le tir était sauvé sur la ligne par Kvaratskhelia. A la 79e, le poteau sauvait le PSG sur une tête de Quansah, qui avait relayé Alexander-Arnold sorti sur blessure. Comme les Reds à l'aller, les Parisiens ont défendu avec acharnement et ont pu compter sur un gardien impeccable en la personne de Donnarumma.

Les Français dominaient nettement les prolongations et passaient tout près du but par Beraldo (92e) et Doué (94e/113e). Alisson sauvait aussi sur un essai de Dembélé (109e). En face, Liverpool, dans les cordes, n'arrivait plus à créer le danger. Aux tirs au but, seul Salah a réussi à tromper le gardien parisien, alors que les quatre premiers tireurs des visiteurs ont marqué.

En quarts de finale, le PSG affrontera Aston Villa ou le Club Bruges d'Ardon Jashari. Ce mardi, le Bayern, le Barça et l'Inter de Yann Sommer se sont également qualifiés.