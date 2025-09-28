DE
FR

La Malaisie reconnue coupable
Ils ont joué pour une nation qui n'était pas la leur!

Histoire rocambolesque. La Fédération malaisienne de football a été reconnue coupable, par la FIFA, de tricherie. Elle aurait remporté un match en alignant des joueurs qui n'avaient pas la nationalité.
Publié: il y a 57 minutes
Partager
Écouter
La FIFA (ici son président Gianni Infantino) a sanctionné la Malaisie pour tricherie.
Photo: imago/Sven Simon
Blick Sport

Certaines équipes sont vraiment prêtes à tout pour gagner. C'est notamment le cas de l'équipe nationale de Malaise de football. Le 10 juin dernier, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Asie 2027, la Malaisie s'est largement imposée contre le Vietnam (4-0). Le problème? Elle aurait inscrit sur la feuille de match pas moins de sept joueurs ayant reçu des faux papiers et ne possédant pas la nationalité. Fou.

À lire aussi sur le football international
La Juve réduit ses pertes: 58 millions la saison dernière
Serie A
De l'amélioration...
La Juve réduit ses pertes: 58 millions la saison dernière
L'Espagne se dit prête à boycotter le prochain mondial
Coupe du monde
En cas de présence d'Israël
L'Espagne se dit prête à boycotter le prochain mondial

Le soir du 26 septembre, la FIFA accuse officiellement la Fédération malaisienne de football (FAM) de tricherie et de falsification de documents. Les sept joueurs ont été suspendus pour une durée de douze mois, tandis que la Fédération a écopé d'une amende de 350'00 francs.

Datuk Yusoff Mahadi, président par ad-intérim de la FAM, n'a pour l'heure pas souhaité commenter cette sanction. Selon le média vietnamien tuoitre, l'affaire pourrait être liée à l’ancien président Datuk Joehari.

Avec deux victoires en autant de matches, la Malaisie mène son groupe de qualification pour la Coupe d’Asie 2027, mais reste suspendue à la décision de la FIFA concernant de possibles sanctions.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus