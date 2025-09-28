Histoire rocambolesque. La Fédération malaisienne de football a été reconnue coupable, par la FIFA, de tricherie. Elle aurait remporté un match en alignant des joueurs qui n'avaient pas la nationalité.

Ils ont joué pour une nation qui n'était pas la leur!

La FIFA (ici son président Gianni Infantino) a sanctionné la Malaisie pour tricherie. Photo: imago/Sven Simon

Certaines équipes sont vraiment prêtes à tout pour gagner. C'est notamment le cas de l'équipe nationale de Malaise de football. Le 10 juin dernier, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Asie 2027, la Malaisie s'est largement imposée contre le Vietnam (4-0). Le problème? Elle aurait inscrit sur la feuille de match pas moins de sept joueurs ayant reçu des faux papiers et ne possédant pas la nationalité. Fou.

Le soir du 26 septembre, la FIFA accuse officiellement la Fédération malaisienne de football (FAM) de tricherie et de falsification de documents. Les sept joueurs ont été suspendus pour une durée de douze mois, tandis que la Fédération a écopé d'une amende de 350'00 francs.

Datuk Yusoff Mahadi, président par ad-intérim de la FAM, n'a pour l'heure pas souhaité commenter cette sanction. Selon le média vietnamien tuoitre, l'affaire pourrait être liée à l’ancien président Datuk Joehari.

Avec deux victoires en autant de matches, la Malaisie mène son groupe de qualification pour la Coupe d’Asie 2027, mais reste suspendue à la décision de la FIFA concernant de possibles sanctions.