Livia Peng est entrée dans le coeur de tous les Suisses lors de l'Euro l'été dernier, notamment grâce à son arrêt miracle face à la Finlande. La gardienne de la Nati avoue le regarder de temps en temps pour se replonger dans l'euphorie de cet été magique.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Tout n'est pas toujours facile pour Livia Peng à Chelsea, où sa concurrente se nomme Hannah Hampton, désignée fin 2025 «meilleure gardienne du monde» par la FIFA. Alors, quand elle a un coup de blues chez elle à Londres, la Grisonne de 24 ans se repasse des vidéos du plus bel été de sa vie, celui de l'Euro 2025. «Tout est encore frais dans ma tête, mais c'est vrai que j'aime me remémorer ces instants», a expliqué la gardienne de la nation ce jeudi à Zurich, où la Nati prépare la double confrontation face à la Turquie.

«Un arrêt à la Livia Peng»

Regarde-t-elle en priorité son arrêt fou face à la Finlande, alors que le score était de 0-0? Son réflexe incroyable a fait le tour du pays et l'a faite entrer en un quart de seconde dans le coeur des Suissesses et des Suisses, au point que, plusieurs mois après, l'expression «un arrêt à la Livia Peng» peut être entendu sur les pelouses helvétiques lorsqu'une gardienne ou un gardien réussit un exploit sur sa ligne. «Oui», dit-elle timidement, avant de la jouer collectif.

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«Je regarde surtout des vidéos de l'ensemble, de la célébration après le but de Riola, des cortèges de supporters. Je regarde tout, y compris l'interview de Smilla!», rigole-t-elle, en faisant d'abord référence au 1-1 signé Riola Xhemaili en toute fin de match, puis à la spontanéité de Smilla Vallotto et de sa réaction face caméra après la qualification. Oui, il y a beaucoup de bons moments à revivre en repensant à cet «été magique» et à ce mois de juillet 2025 enchanté à travers la Suisse.

«C'est important que je reste patiente»

Depuis, la vie «normale» a repris ses droits et la gardienne de 24 ans a décidé de relever un sacré défi en signant à Chelsea pour franchir un palier par rapport au Werder Brême. Regrette-t-elle son choix, en voyant qu'elle ne joue pas autant qu'espéré, peut-être? La réponse est non. «Quand j'ai signé, j'espérais que je pourrais apprendre et progresser, ce qui est le cas. Même si j'ai moins joué ces deux ou trois derniers mois, je m'entraîne avec les meilleures et je reste positive. C'est important que j reste patiente et performante à l'entraînement pour que le jour où j'aurai à nouveau ma chance, je sois prête», explique-t-elle en toute sincérité.

A-t-elle le sentiment que Chelsea lui a fait de fausses promesses? «Pas du tout. C'est la concurrence, le haut niveau», répond celle qui a conservé la confiance de Rafel Navarro, lequel, comme Pia Sundhage à l'Euro, en a fait pour l'instant sa numéro 1.

Le Catalan l'a en effet fait débuter face à l'Irlande du Nord et à Malte en mars, indiquant cependant que cela ne lui offrait pas de garantie pour la suite et qu'il évaluerait la situation rassemblement après rassemblement. «Nous n'avons pas encore parlé depuis mercredi», confie Livia Peng, qui reste sereine dans sa concurrence avec Elvira Herzog et ne veut pas se prendre la tête. «J'influence ce que je peux.»

Contre l'Irlande du Nord, elle a touché son premier ballon avec les mains à la 90e, tandis qu'à Malte, elle a concédé un but sur l'une des rares occasions adverses. «Ce sont des matches bizarres. Ma défense était tellement performante que je n'ai pas eu de boulot et c'est vrai que tu dois rester active et concentrée.» Elle n'a pas eu l'occasion de marquer des points lors de ce début de qualifications, mais n'en a sans doute pas perdu non plus.

Un style de jeu également différent pour les gardiennes

Au-delà de son cas personnel, la gardienne de la Nati en attend plus au niveau de la performance globale. Comme ses coéquipières, elle est sortie un peu déçue du succès 4-1 à Malte. «Nous en voulons plus. Des adversaires plus fortes nous attendent, on doit pouvoir répondre», a-t-elle encore insisté ce jeudi. Le nouveau style de jeu de la Nati lui plaît cependant. «En tant que gardienne, je dois jouer plus haut, être active dans la construction. C'est stimulant», assure-t-elle. Rafel Navarro va-t-il lui offrir la possibilité d'enchaîner lors des deux matches à venir face à la Turquie? La tendance est clairement au oui.