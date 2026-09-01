Non, Pierluigi Tami n'est pas à la retraite, ou du moins pas encore. Le Tessinois a accepté de rester à disposition de la patrie jusqu'à la fin de l'année civile avant de quitter ses fonctions. Il accompagnera la Nati lors de la Nations League cet automne.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Non, Pierluigi Tami n'est pas encore à la retraite! Le directeur des équipes nationales, qui fêtera son 65e anniversaire dans une dizaine de jours, a accepté d'étendre son mandat avec à l'ASF jusqu'à la fin de l'année civile. Le Tessinois accompagnera donc la Nati lors de ses six matches de Nations League face à la Macédoine du Nord, la Slovénie et l'Ecosse.

Nouveau «Chief Sports Officer» de l'ASF, Marinko Jurendic a confirmé l'information lors d'une conférence de presse ce mardi à Berne.

Qui va lui succéder? Et sous quelle forme?

La course à la succession de Pierluigi Tami est lancée, mais le CSO veut se donner le temps de la réflexion, lui qui est entré en fonction voilà deux semaines à peine. Les contours du poste pourraient d'ailleurs être amenés à évoluer. Et l'échéance de la Nations League, à court terme, a poussé l'ASF à proposer à Pierluigi Tami de revenir sur sa décision de s'en aller juste après la Coupe du monde en Amérique du Nord.

«Nous laissons toutes les options ouvertes», a affirmé Marinko Jurendic au sujet de ce poste stratégique. Du côté de l'équipe nationale féminine, la fonction de directeur technique est occupée par Johan Djourou.