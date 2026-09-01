Non, Pierluigi Tami n'est pas encore à la retraite! Le directeur des équipes nationales, qui fêtera son 65e anniversaire dans une dizaine de jours, a accepté d'étendre son mandat avec à l'ASF jusqu'à la fin de l'année civile. Le Tessinois accompagnera donc la Nati lors de ses six matches de Nations League face à la Macédoine du Nord, la Slovénie et l'Ecosse.
Nouveau «Chief Sports Officer» de l'ASF, Marinko Jurendic a confirmé l'information lors d'une conférence de presse ce mardi à Berne.
Qui va lui succéder? Et sous quelle forme?
La course à la succession de Pierluigi Tami est lancée, mais le CSO veut se donner le temps de la réflexion, lui qui est entré en fonction voilà deux semaines à peine. Les contours du poste pourraient d'ailleurs être amenés à évoluer. Et l'échéance de la Nations League, à court terme, a poussé l'ASF à proposer à Pierluigi Tami de revenir sur sa décision de s'en aller juste après la Coupe du monde en Amérique du Nord.
«Nous laissons toutes les options ouvertes», a affirmé Marinko Jurendic au sujet de ce poste stratégique. Du côté de l'équipe nationale féminine, la fonction de directeur technique est occupée par Johan Djourou.