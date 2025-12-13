Les prix des hôtels explosent déjà pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, avec des hausses dépassant 300% dans les villes hôtes et des cas extrêmes, comme à Mexico, où une chambre atteint près de 4'000 dollars la nuit.

Les prix des hôtels explosent dans les villes hôtes

Les prix des hôtels explosent dans les villes hôtes

Blick Sport

Les hôtels en Amérique du Nord préparent déjà leur Coupe du monde 2026, et les prix s’envolent. Des États-Unis au Canada, en passant par le Mexique, les établissements ont appliqué des hausses spectaculaires pour les nuits entourant les matches d’ouverture. Une analyse menée par «The Athletic» montre ainsi une augmentation moyenne dépassant les 300% dans les 16 villes hôtes, un phénomène qui confirme l’ampleur de la spéculation autour du plus grand événement sportif jamais organisé sur le continent.

L’exemple le plus frappant se trouve à Mexico. Un hôtel y facture 157 dollars la nuit en temps normal. Mais les 10 et 11 juin, à l’approche du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, ce même établissement apparaît à 3'882 dollars sur l’application Marriott Bonvoy.

Inflation de 2'373% à Mexico

Cela représente une inflation de 2'373%, un niveau rarement observé, même lors de grands rendez-vous internationaux. Ce type d’écart illustre la pression immédiate exercée par la demande: les supporters achètent leurs billets, planifient leurs déplacements et se ruent sur les disponibilités hôtelières, créant un marché où seules les offres les plus agressivement tarifées subsistent.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ce phénomène n’épargne aucune ville. À New York, Los Angeles, Vancouver ou Toronto, les prix des chambres pour la période de juin 2026 dépassent déjà plusieurs fois les tarifs habituels. Pour les supporters, il s’agira moins de trouver une bonne affaire que de sécuriser un toit. Pour les villes hôtes, cette flambée représente un enjeu d’image et de régulation.