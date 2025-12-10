La Coupe du monde 2026 introduira une pause fraîcheur obligatoire de trois minutes à chaque mi-temps, indépendamment des conditions météorologiques. Cette décision, inspirée du Mondial des clubs, vise à standardiser les temps de récupération.

La FIFA impose des quart-temps à tous les matchs du Mondial 2026

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, apportera son lot de nouveautés. L’une d’elles, rapportée par «RMC Sport», ne passera pas inaperçue: chaque mi-temps sera systématiquement interrompue par une pause fraîcheur de trois minutes, quel que soit le temps ou le lieu du match.

Ces interruptions, prévues au milieu de chaque période, seront signalées par l’arbitre, comme l’a expliqué Manolo Zubiria, directeur compétition de la Fifa, lors d'une conférence à Washington. Elles pourront même survenir plus tôt – dès la 20e ou 21e minute – en cas de longue interruption de jeu, notamment pour une blessure. Selon le Daily Mail, l’objectif est de standardiser ces temps de récupération, sans se baser sur la température ou les configurations de stades.

Parallèlement, la Fifa a confirmé l’organisation de trois cérémonies d’ouverture, une première historique pour une Coupe du monde.

Une mesure inspirée du Mondial des clubs

Cette décision trouve son origine dans l’expérience de la Coupe du monde des clubs disputée aux États-Unis, où des pauses hydratation avaient été instaurées pour faire face à la chaleur suffocante. Plusieurs entraîneurs s’étaient alors plaints de conditions de jeu intenables.

Luis Enrique, alors à la tête du PSG, ne cachait pas sa frustration: «On ne peut pas jouer 90 minutes à haut niveau. C’était très difficile de faire les efforts avec cette chaleur.» Même son de cloche du côté de Niko Kovac, coach du Borussia Dortmund, qui avait réclamé des horaires plus adaptés pour éviter les pics de chaleur: «Les joueurs ne devraient pas avoir à travailler en plein soleil, alors qu'il fait si chaud qu’ils ne devraient même pas sortir de chez eux.»

Vers un football découpé en quatre temps?

Cette nouvelle pause obligatoire soulève déjà des questions, notamment du côté des diffuseurs. Ces trois minutes pourraient-elles devenir un espace publicitaire, comme dans les sports américains? Certains y voient la porte ouverte à une transformation du football en quatre quarts-temps, une perspective qui risque d’alimenter les débats chez les puristes.

Une édition déjà hors norme

Entre un tournoi réparti dans trois pays, plusieurs cérémonies d’ouverture et désormais ces pauses standardisées, la Coupe du monde 2026 s’annonce comme une édition résolument différente. Reste à savoir comment joueurs, entraîneurs, fans et chaînes de télévision accueilleront ces changements dans les mois à venir.