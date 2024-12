Manchester City devrait être le dernier club de Pep Guardiola

Pep Guardiola ne se voit pas entraîner dans un autre club après Manchester City. Photo: CameraSport via Getty Images

Blick Sport

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola fait parler de lui avec des déclarations dans une interview. Le Catalan a annoncé qu'il ne veut plus entraîner d'autre club après les Citizens: «Je sens que c'est assez. Je vais arrêter.»

Il estime toutefois possible qu'il coache un jour une équipe nationale. «L'idée de commencer ailleurs, tout l'entraînement et tout ça. Non, non, non. Peut-être une équipe nationale, mais c'est autre chose», souffle-t-il dans une vidéo Youtube, lors d'un entretien avec le célèbre chef espagnol Daniel Garcia.

Contre toute attente, Pep Guardiola a récemment prolongé son contrat à Manchester jusqu'à l'été 2027. Depuis 2016, il est sur le banc des Skyblues et a remporté en huit saisons six titres de champion, quatre coupes de la Ligue, deux coupes de la FA ainsi que le premier titre de la Ligue des champions de l'histoire du club. Dernièrement, c'est un peu plus compliqué pour les Mancuniens, qui pointent à la 4e place en Premier League et est également à la traîne en Ligue des champions.