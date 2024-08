Le célèbre coach Louis Van Gaal évoque son cancer en toute franchise

Depuis la fin de l'année 2020, Louis Van Gaal se bat contre un cancer. Dans un talk-show, l'ancien coach du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore des Pays-Bas est revenu sur son combat contre la maladie. Et il a surpris par sa franchise.

1/6 Louis van Gaal a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate à la fin de l'année 2020.

En 2022, Louis van Gaal annonçait publiquement être atteint d'un cancer de la prostate diagnostiqué fin 2020. Dans l'émission «Humberto in Paris», un talk-show néerlandais consacré aux JO, l'homme aujourd'hui âgé de 73 ans s'est confié sur le combat qu'il mène contre la maladie depuis plus de 3 ans.

«Après trois ans de radiothérapie, d'infections rénales et d'opérations de la prostate», l'ancien coach du FC Barcelone, du Bayern ou encore des Pays-Bas se dit «enfin en forme». Il l'assure: il parvient aujourd'hui à «gérer» sa maladie et il s'accommode bien de la situation.

Van Gaal a d'ailleurs impressionné par sa franchise pendant cet entretien, notamment lorsqu'il a décrit les conséquences concrètes de sa maladie: «Je peux à nouveau faire pipi naturellement, c'est très important. Mais je ne peux plus avoir de relations sexuelles», a-t-il ainsi expliqué, avant que le présentateur ne rebondisse: «Depuis le diagnostic ou c'est récent?»

«Non, c'est comme ça depuis le début. Quand on a un cancer de la prostate, c'est un problème», a répondu le coach néerlandais, décidément peu adepte de la langue de bois. Après avoir rendu public son cancer, l'ancien entraîneur du Bayern s'était rendu au Qatar à la fin de l'année 2022 afin de disputer la Coupe du monde avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Une situation qu'il avait sue gérer, à en croire ses paroles: «Avec le cancer, c'est comme avec la vie d'entraîneur, on cherche un but. Pour moi, il a été positif de gérer les deux choses.»

«Je dis ce que je ressens et ce que je pense».

Actuellement, Louis Van Gaal travaille comme conseiller pour l'Ajax Amsterdam. Le fait d'aborder si ouvertement sa maladie lui tient à cœur. Ainsi, lorsqu'on lui demande pourquoi il en parle si volontiers, l'homme répond sans détour: «Pour soutenir un peu les gens qui en souffrent aussi, pour qu'ils puissent continuer à se battre. Le fait que cela puisse aussi toucher des gens comme moi, c'est en fait la raison. Je suis toujours ouvert: je dis ce que je ressens et ce que je pense.»

Selon la Ligue contre le cancer, le cancer de la prostate est la forme de cancer le plus fréquemment diagnostiquée chez les hommes en Suisse. Chaque année, environ 7400 hommes en sont atteints.