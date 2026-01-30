Jeudi, au centre d'entraînement de Schalke 04, des supporters bosniaques ont cuisiné des Ćevapi au bord du terrain. L'odeur de cette spécialité a séduit Edin Dzeko, qui a noté le plat 9/10 avant de regagner les vestiaires.

Blick Sport

Un entraînement de football sous la neige qui se transforme en fête culinaire: la scène a de quoi surprendre. Jeudi matin, au centre d'entraînement de Schalke 04, des supporters bosniaques ont installé un barbecue au bord du terrain pour y faire griller des Ćevapi, spécialité emblématique de la Bosnie-Herzégovine.

Selon le quotidien Bild, l'odeur des rouleaux de viande hachée n'a pas tardé à attirer l'attention, bien au-delà des tribunes improvisées. Parmi les curieux, Edin Dzeko, nouvelle recrue phare du club, n'a pas résisté à la tentation. Âgé de 39 ans et originaire de Bosnie, l'attaquant a même pris le temps de noter le plat. «Je donne un neuf sur dix!», a-t-il lancé avec humour, avant de remplir son assiette de viande, de pain et de sauce, puis de regagner les vestiaires. Pris dans l'ambiance, les supporters ont toutefois oublié l'objectif initial de leur initiative: demander le maillot d'Edin Dzeko en échange des grillades.

«Je ne pouvais pas dire non»

L'entraîneur de Schalke 04, Miron Muslic, lui aussi originaire de Bosnie, a également participé à ce moment insolite. «J'étais surpris par cette action, c'était cool et amusant. Bien sûr, je ne pouvais pas dire non à des Ćevapi!», a-t-il confié à Bild. Séduit par la qualité des roulades, il leur a attribué la note de 8,5 sur 10.

Une parenthèse gourmande qui a apporté un peu de chaleur dans le froid de Gelsenkirchen. Certains supporters ont même imaginé voir un jour les Ćevapi au menu des tribunes de la Veltins-Arena. Côté sportif, Schalke 04 affrontera le VfL Bochum samedi à 13h00. Edin Dzeko devrait débuter la rencontre sur le banc avant d'entrer en jeu en deuxième période pour apporter toute son expérience.