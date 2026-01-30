Le PSG, tenant du titre, affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages d'accession aux 8e de finale, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon. Paris aura l'avantage de recevoir au match retour.
Ces barrages seront marqués par d'autres retrouvailles. le Real Madrid va affronter Benfica en février, l'occasion d'une revanche après la défaite 4-2 de l'équipe de Kylian Mbappé mercredi lors de la dernière soirée de la phase de ligue.
Le scénario fou de cette rencontre, avec un but dans les derniers instants du gardien benfiquiste Anatolii Troubine, a participé à éliminer Marseille de la Champions League, tout en menaçant de plonger le Real dans une nouvelle crise.
Les autres affiches de ces barrages sont: Newcastle United - Qarabag Agdam, Inter Milan - Bodö/Glimt, Atalanta - Borussia Dortmund, Juventus Turin - Galatasaray, Atlético Madrid - Bruges et Bayer Leverkusen - Olympiacos. Les matches aller auront lieu le mardi 17 ou le mercredi 18 février, les matches retour une semaine plus tard.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1